«Секс — первая ступень»: Седокова высказалась о животной химии между влюбленными
Рассуждая о любви и взаимоотношениях между людьми, экс-солистка «ВИА Гры» едва не оголила грудь.
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Фото, видео: Instagram @annasedokova
Известная российская певица Анна Седокова вызвала бурное обсуждение подписчиков, разместив чересчур откровенный снимок в Instagram.
37-летняя исполнительница сделала селфи в ярко-желтом топе с очень глубоким декольте и эффектными рукавами, спадающими с плеч. Образ завершили джинсы с высокой талией и нюдовый макияж.
Фотографию артистка сопроводила размышлениями о просмотренном фильме, в которых заключила, что отношения вполне могут начинаться сразу с секса.
«Секс. Это первая и самая простая ступень. Мы принюхиваемся друг к другу как животные, и наши инстинкты заставляют нас двигаться. Это не просто декольте или короткая юбка, это не голый торс или мускулы у парня. Вернее, это просто», — заявила Седокова.
Певица предположила, что настоящие чувства возникают из страсти и похоти.
«Именно из химии рождается та самая невероятная любовь. И она невозможна без желания прикасаться и обладать. А дальше. Дальше все зависит от нас. Нашего воспитания, положения и обстоятельств. Низменные чувства, скажет одни. Начало, думаю я», — считает артистка.
Подписчики подвергли выводы экс-солистки «ВИА Гры» сомнениям.
«Ну да, вот поэтому у вас трое детей от разных мужчин. Химия прошла, а дети остались»;
«Сначала любовь, потом секс, но не наоборот»;
«Если отношения основываются на сексе, низких чакрах — они не на долго. Это истина. Странно, что вы думаете по-другому»,
Кроме того, фанаты раскритиковали артистку за то, что она зачастила с публикацией слишком откровенных снимков. В то же время многие выступили в поддержку певицы, отметив ее красоту и ум.
«Красавица мисс Европа — 2019 отдыхает»;
«Просто восхищаюсь и рекомендую забить на всех злобных завистников»;
«Седокова, ты крутая!» — рассыпались в комплиментах фолловеры.
37-летняя певица Анна Седокова дважды была замужем и воспитывает троих детей. Все они рождены от разных избранников. Старшая дочь Алина, которой в этом году исполнится 16 лет, родилась от первого мужа артистки Валентина Белькевича. В 2011 году на свет появилась дочь Моника. Ее отец — второй супруг Седоковой — бизнесмен Максим Чернявский. Три года назад у исполнительницы поп-песен родился сын Гектор. С отцом ребенка бизнесменом Артемом Комаровым оформлять отношения Анна не стала, и вскоре после родов рассталась с ним.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Анна Седокова частично обнажила грудь, пожелав своим подписчикам хороших снов.
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