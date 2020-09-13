Известная российская певица Анна Седокова вызвала бурное обсуждение подписчиков, разместив чересчур откровенный снимок в Instagram.

37-летняя исполнительница сделала селфи в ярко-желтом топе с очень глубоким декольте и эффектными рукавами, спадающими с плеч. Образ завершили джинсы с высокой талией и нюдовый макияж.

Фотографию артистка сопроводила размышлениями о просмотренном фильме, в которых заключила, что отношения вполне могут начинаться сразу с секса.

«Секс. Это первая и самая простая ступень. Мы принюхиваемся друг к другу как животные, и наши инстинкты заставляют нас двигаться. Это не просто декольте или короткая юбка, это не голый торс или мускулы у парня. Вернее, это просто», — заявила Седокова.

Певица предположила, что настоящие чувства возникают из страсти и похоти.

«Именно из химии рождается та самая невероятная любовь. И она невозможна без желания прикасаться и обладать. А дальше. Дальше все зависит от нас. Нашего воспитания, положения и обстоятельств. Низменные чувства, скажет одни. Начало, думаю я», — считает артистка.

Instagram @annasedokova

Подписчики подвергли выводы экс-солистки «ВИА Гры» сомнениям.

«Ну да, вот поэтому у вас трое детей от разных мужчин. Химия прошла, а дети остались»;

«Сначала любовь, потом секс, но не наоборот»;

«Если отношения основываются на сексе, низких чакрах — они не на долго. Это истина. Странно, что вы думаете по-другому», — отметили читатели микроблога медиаперсоны.

Кроме того, фанаты раскритиковали артистку за то, что она зачастила с публикацией слишком откровенных снимков. В то же время многие выступили в поддержку певицы, отметив ее красоту и ум.

«Красавица мисс Европа — 2019 отдыхает»;

«Просто восхищаюсь и рекомендую забить на всех злобных завистников»;

«Седокова, ты крутая!» — рассыпались в комплиментах фолловеры.

37-летняя певица Анна Седокова дважды была замужем и воспитывает троих детей. Все они рождены от разных избранников. Старшая дочь Алина, которой в этом году исполнится 16 лет, родилась от первого мужа артистки Валентина Белькевича. В 2011 году на свет появилась дочь Моника. Ее отец — второй супруг Седоковой — бизнесмен Максим Чернявский. Три года назад у исполнительницы поп-песен родился сын Гектор. С отцом ребенка бизнесменом Артемом Комаровым оформлять отношения Анна не стала, и вскоре после родов рассталась с ним.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Анна Седокова частично обнажила грудь, пожелав своим подписчикам хороших снов.