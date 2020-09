«Позвоните пожарным!» Седокова частично обнажила грудь и пожелала поклонникам спокойной ночи

Певица и телеведущая Анна Седокова, не так давно объявившая о помолвке с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, лишила поклонников сна, выложив на своей странице в Instagram сразу три горячих снимка. На них бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» позирует в бассейне в сексуальном черном купальнике, едва прикрывающем ее пышную грудь. А на пальцах и в ушах звезды сверкают крупные украшения.

«One. Just a TWO of us. И раз тебе обещала… три. Спокойной ночи!» — подписала симки Седокова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Just a TWO of us ❤️ Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 7 Сен 2020 в 12:39 PDT

Подписчики ответили Анне потоком восторженных комментариев и сошлись во мнении, что спокойной после таких фото ночь уже быть не может.

«Кто-нибудь позвоните пожарным»,

«Аняяя, ты что творишь!»

«Слишком сексуально».

«Роскошная!»

«Шикарная!»

«Великолепна, как всегда!» — восхищаются фанаты.

Другие пользователи иронизируют над жаркими снимками.

«Женщину в колготках кто-то скинул в бассейн»

«Ну Аня, ну бомба! Понятно, почему повелся женатый баскетболист — целых же два огромных кожаных мяча почти как баскетбольных!»

«Не тяжело такой маленькой с такими?» — пишут остряки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 37-летняя Анна Седокова проводит время с женихом и детьми в Майами и не устает признаваться в любви Янису Тимме, который моложе нее почти на 10 лет.