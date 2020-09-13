По факту взрыва в жилом доме в Приморье возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту ЧП в Приморском крае. К возгоранию и последующему взрыву в жилом доме в селе Вознесенка Хорольского района мог привести поджог. Об этом стало известно со слов старшего помощника руководителя управления Следственного комитета (СК) России по региону Авроры Римской, пишет РИА Новости.

Предположительно, владелец обрушившейся квартиры сам поджег свои гараж и сарай, а затем отправился в дом.

«Затем в квартире, где проживал погибший, произошел хлопок, вызвавший обрушение потолочных плит перекрытия, и в последующем возгорания квартиры», — сказала Римская.

По имеющимся уликам СК возбудил уголовное дело по статье 168 (уничтожение по неосторожности имущества) и части первой статьи 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности).

При разборе завалов на месте происшествия был найден газовый баллон. Позже обнаружили и тело предполагаемого виновника взрыва — мужчины 1940 года рождения.

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