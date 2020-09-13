Один человек погиб в результате взрыва в жилом доме в Приморье

Один человек погиб после обрушения перекрытия в результате взрыва в двухэтажном доме в Хорольском районе Приморского края, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в Единой дежурной диспетчерской службе. По предварительным данным, ЧП произошло в селе Вознесенка. В результате происшествия пострадали семь квартир.

Большинство жильцов дома смогли эвакуироваться самостоятельно. Одно хозяина квартиры, где случился инцидент, сотрудники МЧС до сих пор не нашли. Предположительно, он остается под завалами частично обрушившегося здания.

5-tv.ru

Причины и обстоятельства случившегося выясняются. Известно, что дом был не газифицирован.

Ранее 5-tv.ru писал, что рассказали соседи о владельце квартиры в Приморье, где прогремел взрыв.