Депутат в Новороссийске попросил взятку в обмен на отсутствие провокаций на выборах

|
Анастасия Шадская
81

Глава местного отделения партии «Справедливая Россия» предлагал администрации города «договориться» об отсутствии нарушений в Единый день голосования.

Фото, видео: www.globallookpress.com / imago stock&people; CК РФ

Глава новороссийского отделения партии «Справедливая Россия» Михаил Ерохин подозревается в покушении на мошенничество. Об этом сообщает региональный Следственный комитет. Представители правоохранительных органов задержали депутата в момент получения 2,1 миллиона рублей.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество». В ходе разбирательств стало известно, что он предлагал свои «услуги» администрации Новороссийска уже давно. Представители Следственного комитета (СК) России узнали, что он требовал заплатить ему. В обмен он обещал, что предстоящие выборы пройдут без провокаций подконтрольных ему лиц.

«Ерохин месяц назад обращался к представителю городской администрации муниципального образования с данным предложением», — подтвердили в СК.

Расследование и выяснение обстоятельств случившегося продолжается.

Тем временем председатель ЦИК Элла Памфилова ранее говорила, что досрочное голосование перед Единым днем голосования 13 сентября проходит достойно и организованно. Она отмечала, что несмотря на то, что кампания сложная в своей многослойности, и времени передохнуть после общероссийского голосования не было, она проходила достаточно спокойно, достойно и организованно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Хабаровске задержали экс-депутата из окружения Фургала.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
74.89
-0.64 88.68
-0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:20
Потеря воинских званий «полностью деморализовала» принца Гарри
15:04
Будущее в руках каждого: как в России готовились к единому дню голосования
14:49
Потомственная шаманка рассказала, как женщине правильно выбрать амулет
14:38
К резиденции Лукашенко в Минске стянули военную технику
14:21
Трое детей пострадали в ДТП, когда 12-летний водитель иномарки протаранил отбойник
14:14
Депутат в Новороссийске попросил взятку в обмен на отсутствие провокаций на выборах

Сейчас читают

Почему браки по расчету оказываются крепче браков по любви — ответ психолога
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 сентября
Минюст РФ планирует лишить Пашаева статуса адвоката

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок