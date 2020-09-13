Депутат в Новороссийске попросил взятку в обмен на отсутствие провокаций на выборах
Глава местного отделения партии «Справедливая Россия» предлагал администрации города «договориться» об отсутствии нарушений в Единый день голосования.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / imago stock&people; CК РФ
Глава новороссийского отделения партии «Справедливая Россия» Михаил Ерохин подозревается в покушении на мошенничество. Об этом сообщает региональный Следственный комитет. Представители правоохранительных органов задержали депутата в момент получения 2,1 миллиона рублей.
В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество». В ходе разбирательств стало известно, что он предлагал свои «услуги» администрации Новороссийска уже давно. Представители Следственного комитета (СК) России узнали, что он требовал заплатить ему. В обмен он обещал, что предстоящие выборы пройдут без провокаций подконтрольных ему лиц.
«Ерохин месяц назад обращался к представителю городской администрации муниципального образования с данным предложением», — подтвердили в СК.
Расследование и выяснение обстоятельств случившегося продолжается.
Тем временем председатель ЦИК Элла Памфилова ранее говорила, что досрочное голосование перед Единым днем голосования 13 сентября проходит достойно и организованно. Она отмечала, что несмотря на то, что кампания сложная в своей многослойности, и времени передохнуть после общероссийского голосования не было, она проходила достаточно спокойно, достойно и организованно.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Хабаровске задержали экс-депутата из окружения Фургала.
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