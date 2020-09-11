В Хабаровске задержан экс-депутат Законодательной думы из окружения Фургала
По предварительным данным, Геннадий Савочкин может быть причастен к делу о мошенничестве.
Фото: РИА Новости / Алексей Куденко
В Хабаровске по подозрению в мошенничестве задержан депутат Законодательной думы Геннадий Савочкин. По информации местных СМИ, чиновник входил в узкий круг приближенных экс-главы региона Сергея Фургала, задержанного подозрению в организации и ряда убийств.
Как отмечают издания, задержание Савочкина может быть напрямую связано со следственными действиями по уголовному делу о незаконной деятельности владельцев и сотрудников ООО «Торэкс-Хабаровск». Ранее сообщалось, что они могут быть причастны к хищению крупной суммы на заводе «Амурсталь». В результате разорения предприятия, из штата уволилось уже более 20 человек.
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по подозрению в организации убийств местных бизнесменов 9 июля. Вменяемые ему преступления датируются 2004–2005 годами. 20 июля, по указу президента РФ Владимира Путина, чиновник был снят с должности в связи «с утратой доверия». В настоящее время расследование по громкому уголовному делу в отношение бывшего главы региона продолжается.
Временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края назначен депутат Госдумы от партии ЛДПР Михаил Дегтярев.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Фургал завел дружбу с сокамерниками в СИЗО «Лефортово».
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