Виды шапок и шляпок, которые будут носить модницы осенью 2020 года

Осенний образ несложно дополнить с помощью головного убора, подобрав для себя идеальный, стильный аксессуар. Однако при выборе шапки или шляпки многие опасаются выглядеть нелепо или немодно. Актуальными тенденциями в этой области поделился с 5-tv.ru стилист Андрей Гущин.

Он отмечает, что в последнее время мировые дизайнеры все чаще и чаще дополняют свои коллекции головными уборами, используя разнообразный фасон и крой.

Шапки-бини

www.globallookpress / Vladimir Godnik

Шапки-бини могут быть мешковатыми, укороченными, приплюснутыми и даже с рельефной вязкой.

Берет

www.globallookpress.com / imagebroker/Sonja Krebs

Берет прекрасно дополнит любую одежду, будь то плащ или шуба. Модный тренд этой осени — огромный, свисающий на бок берет.

Шапка-балаклава

www.globallookpress.com / PLANET PHOTOS

Шапка-балаклава легко перешла из мужского гардероба в женский и хорошо подойдет к спортивной куртке или шубе.

Шапки-ушанки

www.globallookpress.com / Fotodesign Märzinger / CHROMORAN

Шапки-ушанки — олицетворение русской культуры с царских времен. И сегодня в ушанках вышагивают на мировых подиумах. Она прекрасно смотрится как с курткой в стиле кэжуал, так и с пальто или пуховиком.

Тюрбан

ТАСС / imago stock&people

Тюрбан пришел к нам с Востока, он подойдет для более теплой зимней погоды и сделает образ более женственным и величественным. Тюрбан будет сочетаться с плащом или пальто, а также облегающими шубами.

Кепи

www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann

Кепи — безоговорочный тренд сезона, несмотря на то, что такие шляпки давно уже не новинка. Они делают женский образ игривым и задорным. Любой комплект зазвучит по-новому, а лицо приобретет правильные черты, если выбрать нужную форму и модель шляпы.

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