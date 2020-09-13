«Успокойся, подожди»: голодный кот-гипнотизер насмешил пользователей сети
Животное пристальным взглядом молило хозяина накормить его.
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Фото, видео: YouTube / ViralHog
Хозяин кота из Новосибирска заснял своего питомца, сидящего за столом как человек. Голодное животное пристальным взглядом молило хозяина накормить его. Ролик был опубликован на YouTube и не оставил зрителей равнодушными.
На кадрах пепельно-серый кот выпучил большие голубые глаза и замер в ожидании, пока человек закончит готовить еду. Тот в свою очередь объясняет, что процесс в прямом смысле «кипит» и нужно еще чуть-чуть потерпеть.
«Еще не готово, надо подождать. Успокойся, подожди немного», — говорит хозяин кота за кадром.
Пользователи пожалели голодного хвостатого и посмеялись над его неподдельными эмоциями.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что уличные коты повторили сцену из «Короля льва».
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