Экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова часто делится с любимыми поклонниками «девичьими» секретами. В своем Instagram-аккаунте она выкладывает мотивационные посты об отношениях с мужчинами, принципах здорового образа жизни, свои философские размышления. Намедни же артистка затронула еще более серьезную тему — воспитание подрастающего поколения.

Звезда опубликовала в соцсети трогательное фото с 19-летним сыном Артемом и призналась, что никогда не испытывала проблем во взаимоотношениях с ним. И во многом благодаря тому, что умела вовремя выслушать наследника и часто стимулировала его к саморазвитию подарками. Вопреки распространенному мнению, что баловство равно непослушанию.

«Как и любая мама я даю своему ребенку все, что могу и даже с горкой. В школе за „пятерки“ иногда поощряла маленькой денежкой или подарочком, а в ответ видела от него еще больше стараний. Главное для меня то, что он никогда не воспринимал похвалу как должное, наоборот, это был его стимул, он всегда заслуживал свои подарки», — рассказала Ольга.

В результате: сын Орловой окончил школу с золотой медалью и красным дипломом, а также без сторонней помощи поступил в вуз. Звезда считает, что это и есть главное доказательство ее теории: принцип «поощрения подарками» — лучший способ мотивации человека.

«Я не приемлю наглость, поэтому в моем окружении таких людей нет. И, конечно же, был страх разбаловать… но, каждый раз, покупая ему вещь, которую он так давно хотел, я находила повод это сделать, и все были рады. Приятно видеть искренние эмоции от желанного подарка. И неважно — стоит он 100 рублей или 100 тысяч», — поделилась мнением с фолловерами певица.

Instagram @olgaorlova1311

Поклонники селебрити не только восхищались ее мудростью и правильным подходом к воспитанию детей — «без лишних ограничений», но и отмечали: ее наследник стал не только умным, но и потрясающе красивым молодым человеком.

«Оля! Какие у него добрые, чуткие, умные глаза! У вас замечательный ребенок!»

«Хороший парень! Настоящий мужчина! Всем мамам таких сыновей желаю!»

«Невозможный красавец! Артемий — завидный жених!» — обращались к Орловой восхищенные фанаты.

Ранее 5-tv.ru показал, каким, по версии Ольги Орловой, должен быть мужчина «идеального возраста».