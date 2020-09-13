ЦСКА обыграл «Спартак» в седьмом туре российского чемпионата по футболу

В Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершился матч между командами ЦСКА и «Спартак». Победу в седьмом туре чемпионата России по футболу победу одержали «армейцы», обыграв соседей со счетом 3:1.

Открыл счет в дерби игрок «Спартака» аргентинец Эсекьель Понсе на 11-й минуте. После чего забивал только ЦСКА. На 30-й минуте счет сравнял исландец Хёрдур Магнуссон ударом головой, а в добавленные к первому тайму минуты вывел «армейцев» в лидеры полузащитник из Хорватии Никола Влашич.

Во втором тайме главный тренер «Спартака» Доменико Тодеско решил вывести наконец появившегося в команде после травмы Александра Кокорина. Дебют экс-«зенитовца» состоялся на 56-й минуте. Однако ничего не принес «красно-белым» в этом матче.

А вот дебют у ЦСКА оказался более удачным. Третий гол в этой встрече забил нигериец Чидер Эджуке в компенсированное время.

Поражение в дерби переместило «Спартак» на второе место в турнирной таблице РПЛ. До понедельника лидером пока остается «Сочи». Завтра свой матч проведет «Зенит» и вполне возможно, как отмечают футбольные эксперты, может поменять расклад сил. ЦСКА же сравнялся по очкам с «сине-бело-голубыми» и занимает третье место.