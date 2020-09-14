От красавицы не осталось и следа: болезнь страшно изменила Маргариту Терехову

Болезнь Альцгеймера наложила страшный отпечаток на состояние Маргариты Тереховой. Любимица миллионов зрителей более десяти лет страдает от неизлечимого недуга и последние годы не показывается на публике. Как уверяют ее родные, исполнительница роли Миледи в советской экранизации «Трех мушкетеров» прикована к кровати и пользуется услугами двух сиделок. На оплату их работы и лекарства, необходимые 78-летней актрисе, ежемесячно требуется 150 тысяч рублей.

Звезда фильмов «Собака на себе», «Зеркало» и «Бегущая по волнам» уже не может самостоятельно передвигаться и не выходит гулять, как было три года назад. Дети Тереховой не показывают ее на камеру. Говорят, болезнь страшно сказалась на внешности народной артистки. От той, кого прежде считали одной из глаавных красавиц отечественного экрана, не осталось и следа.

«Внешне она сильно изменилась. Я хочу, чтобы маму помнили и любили такой, какой она всегда была на сцене и в кино: независимой, непревзойденной и, конечно же, очень талантливой», —цитирует дочь Тереховой Анну сайт KP.RU.

По словам наследницы, актриса утратила способность говорить. О ее эмоциях дочь догадывается по взгляду. Большую часть времени знаменитость спит и с каждым днем все быстрее утрачивает связь с реальностью.

Ранее 5-tv.ru писал, что ясновидящая рассказала о проклятии, лежащем на тяжелобольной Маргарите Тереховой.