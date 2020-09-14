США оказались на пороге нового ипотечного кризиса

Показатель взятых гражданами США ипотечных кредитов за второй квартал этого года стал самым большим за все время наблюдений. Общая сумма таких кредитов для американцев составила 1,1 триллиона долларов. Об этом сообщают «Известия». Аналогичных показатели аналитики не фиксировали даже перед ипотечным крахом 2007 года, который обернулся всемирным финансовым кризисом.

Эксперты связывают ситуацию с тем, что в самоизоляции многие жители Штатов стали зарабатывать больше, чем до пандемии, за счет пособия по безработице и дополнительных 600 долларов в неделю, которые выплачивались до конца июля. За это время кредитные организации предоставляли клиентам отсрочки, а живущих в арендованной жилье было запрещено выселять. Похожие меры поддержки принимались и в отношении ипотечников. Отсюда увидевшие возможность люди начали покупать дома и квартиры.

Новый ипотечный крах может стать фатальным для американской экономики, отмечают аналитики. В 2020 году с учетом всех расходов на поддержку бизнеса и населения бюджетный дефицит США достигнет 17%, тогда как в прошлом году равнялся 3%. Дополнительные расходы на спасение ипотечной системы лягут на без того дефицитный бюджет мертвым грузом.

Достигнет ли этот «пузырь» тех масштабов, которые привели к обрушению всей системы в 2007 году, пока неясно. Несмотря на заметный рост ипотечных кредитов, их доля от общего портфеля составляет не более 1,5%. Отсюда, как отмечают эксперты, у рынка имеется запас на пять-семь лет, прежде чем рухнут цены и начнется волна неплатежей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Верховный суд разрешил «прощать» должникам просрочки из-за пандемии.