Верховный суд разрешил «прощать» должникам просрочки из-за пандемии
Россияне вправе требовать уменьшения суммы неустойки по кредитному договору.
Фото: ТАСС / Геодакян Артем
Верховный суд РФ разрешил «прощать» должникам просрочки по кредитам из-за пандемии коронавируса. Соответствующее заявление прозвучало на форуме председателей верховных судов стран БРИКС.
Отмечается, что отсутствие у заемщика денег на выплаты по кредитам не является основанием для освобождения от ответственности за неисполнение обязательств перед банком. По словам главы Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева, в условиях угрозы распространения COVID-19 нехватка средств на погашение займа может быть признана обстоятельством непреодолимой силы.
«В современных экономических условиях особое значение имеет поддержка потребителей финансовых услуг, находящихся в сложном материальном положении. В связи с этим, признавая и защищая принцип надлежащего исполнения обязательств, суды РФ руководствуются требованиями справедливости и разумности гражданско-правовой ответственности потребителей», — цитирует Вячеслава Лебедева «Российская газета».
Кроме прочего, россияне имеют право через суд потребовать уменьшения суммы неустойки по кредитному договору.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиянам могут запретить брать кредит на первоначальный взнос по ипотеке.
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