Видео: рейсовый автобус «догнал» фуру в Тверской области

Эфирная новость 38

Пострадали девять человек, включая троих детей.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Bьttner; 5-tv.ru

Девять человек, в том числе трое детей пострадали в результате крупной аварии в Тверской области. На трассе рейсовый автобус врезался в фуру.

Это первые кадры, снятые очевидцами. На них видно, что из-за сильного удара автобус получил значительные повреждения. Пострадал водитель и находившиеся в салоне пассажиры. Все они сейчас в больнице. Обстоятельства ДТП устанавливают полицейские.

Читайте также

+11° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
74.89
-0.64 88.68
-0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:08
Минтранс представил поправки к ПДД
8:05
Губернатор Приморья обратился к народу с просьбой помочь найти его собаку
8:03
В Петербурге сотрудник Александро-Невской Лавры пытался свести счеты с жизнью
7:53
Цвет настроения разный: пять нарядов Юлии Высоцкой на Венецианском кинофестивале
7:47
В Приморье не имеющий прав пьяный водитель устроил огненное ДТП со «скорой»
7:41
Спецслужбы США изучают видео, где над лесом распыляют зажигательную смесь

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака
«Жду от тебя сигнала»: вскрылась переписка Тарзана с беременной любовницей
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 сентября

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок