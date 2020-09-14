Видео: рейсовый автобус «догнал» фуру в Тверской области

Девять человек, в том числе трое детей пострадали в результате крупной аварии в Тверской области. На трассе рейсовый автобус врезался в фуру.

Это первые кадры, снятые очевидцами. На них видно, что из-за сильного удара автобус получил значительные повреждения. Пострадал водитель и находившиеся в салоне пассажиры. Все они сейчас в больнице. Обстоятельства ДТП устанавливают полицейские.