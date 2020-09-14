Актриса кино и театра Марина Александрова выложила у себя на странице в Instagram несколько снимков из новой фотосессии. Она осталась в восторге от мастерства фотографа Ксении Засецкой и получившимся в результате совместной работы образом.

«Я ведьма и очень этим довольна», — подписала она снимки.

Фанаты Марины Александровой пришли в восторг от новых фото своего кумира. Кроме того, оказалось, что актриса не одинока в своем стремлении стать колдуньей.

«В душе каждой женщины живет частичка ведьмы»;

«Ведьма? Скорее королева красоты»;

«Как я вас понимаю! Сама такая же!»;

«Когда шабаш?» — написали ей в комментариях.

Фотограф Ксения Засецкая также осталась довольна работой со звездой сериала «Екатерина». Она разместила несколько фото с ней у себя в микроблоге в Instagram и в комментариях назвала Александрову «невероятным человеком».

Ранее 5-tv.ru показывал фото Марины Александровой, сделанные ее дочкой Катей.