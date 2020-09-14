«Я ведьма!» — Марина Александрова разбудила в фанатах «темную сторону»
К неожиданному выводу о своей сущности актриса пришла после работы с известным фотографом Ксенией Засецкой.
Фото: Instagram @mar_alexandrova
Актриса кино и театра Марина Александрова выложила у себя на странице в Instagram несколько снимков из новой фотосессии. Она осталась в восторге от мастерства фотографа Ксении Засецкой и получившимся в результате совместной работы образом.
«Я ведьма и очень этим довольна», — подписала она снимки.
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Фанаты Марины Александровой пришли в восторг от новых фото своего кумира. Кроме того, оказалось, что актриса не одинока в своем стремлении стать колдуньей.
«В душе каждой женщины живет частичка ведьмы»;
«Ведьма? Скорее королева красоты»;
«Как я вас понимаю! Сама такая же!»;
«Когда шабаш?» — написали ей в комментариях.
Фотограф Ксения Засецкая также осталась довольна работой со звездой сериала «Екатерина». Она разместила несколько фото с ней у себя в микроблоге в Instagram и в комментариях назвала Александрову «невероятным человеком».
Ранее 5-tv.ru показывал фото Марины Александровой, сделанные ее дочкой Катей.
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