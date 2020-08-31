Марина Александрова опубликовала три снимка из Крыма. Поклонники не могут выбрать лучший
Фотографом выступила дочь актрисы Катя.
Фото: Instagram @mar_alexandrova
Марина Александрова опубликовала три фотографии на своей странице в Instagram, которые сделала ее дочь. Актриса предложила своим подписчикам выбрать лучший кадр.
«А обязательно выбирать? Беру все три!»
«Вторая фотка очень классная»;
«От фото #3 веет особой нежностью», — ответили фанаты.
37-летняя актриса сейчас находится в Крыму вместе с мужем, дочкой и сыном. В этом отпуске она особенно часто радует поклонников фрагментами личной жизни: например, недавно опубликовала фотографию подросшего семилетнего сына.
Актриса Марина Александрова с сыном в Крыму.
Поклонники в восторге от отдыха звездной семьи на полуострове. Да и сама актриса не скрывает эмоций: после долго периода самоизоляции выбраться в горы — особенное наслаждение.
Ранее Марина Александрова в пальто на голое тело рассказывала, чем ее расстроил карантин.
Читайте также
72%
-0.84 87.83
-0.91
Нашли ошибку?