Марина Александрова опубликовала три снимка из Крыма. Поклонники не могут выбрать лучший

Максим Чугункин
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Фотографом выступила дочь актрисы Катя.

Марина Александрова опубликовала три снимка из Крыма. Поклонники не могут выбрать лучший

Фото: Instagram @mar_alexandrova

Марина Александрова опубликовала три фотографии на своей странице в Instagram, которые сделала ее дочь. Актриса предложила своим подписчикам выбрать лучший кадр.

Instagram @mar_alexandrova

Instagram @mar_alexandrova

«А обязательно выбирать? Беру все три!»

«Вторая фотка очень классная»;

«От фото #3 веет особой нежностью», — ответили фанаты.

37-летняя актриса сейчас находится в Крыму вместе с мужем, дочкой и сыном. В этом отпуске она особенно часто радует поклонников фрагментами личной жизни: например, недавно опубликовала фотографию подросшего семилетнего сына.

Актриса Марина Александрова с сыном в КрымуАктриса Марина Александрова с сыном в Крыму. Instagram @mar_alexandrova

Поклонники в восторге от отдыха звездной семьи на полуострове. Да и сама актриса не скрывает эмоций: после долго периода самоизоляции выбраться в горы — особенное наслаждение.

Ранее Марина Александрова в пальто на голое тело рассказывала, чем ее расстроил карантин.

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