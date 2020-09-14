Российский политический эксперт, директор Института стратегических исследований и прогнозов Дмитрий Егорченков на страницах журнала European изложил свою точку зрения относительно «отравления» Алексея Навального, сообщает ИноСМИ. После инцидента на борту самолета Томск — Москва 20 августа блогер находится под пристальным вниманием СМИ и общественности.

В России категорически отрицают причастность к «однозначно» установленному лабораторией бундесвера «отравления» Алексея Навального боевым нервно-паралитическим отравляющим веществом группы «Новичок». В то же время федеральный Канцлер Ангела Меркель, со ссылкой на военных, заявила о наличии химиката в пробах блогера и назвала произошедшее преступлением против основополагающих западных ценностей. С выводами германского политика согласились в Вашингтоне и штаб-квартире НАТО.

Алексей Навальный 22 августа был транспортирован для дальнейшего лечения в берлинскую клинику Charite. По последним данным, его жизни уже ничего не угрожает. В настоящее время почти никто не помнит, что именно омские врачи сумели в первые часы, когда блогер почувствовал себя плохо, стабилизировать его состояние.

Судя по ряду материалов в американской и европейской прессе, а также в оппозиционных российских СМИ, попытка «отравления» Алексея Навального выглядит доказанной. Кремль и лично президент РФ Владимир Путин были обвинены в совершении «преступления» еще до проведения первых медицинских исследований блогера.

«Реакция сторонников Навального в социальных сетях тоже весьма интересна. Они задают множество вопросов по поводу качества российской системы здравоохранения, по поводу профессионализма врачей в Омске и, естественно, по поводу открытости и честности российских властей, которые еще до первого врачебного исследования Навального были обвинены в совершении этого преступления», — рассуждает Дмитрий Егорченков.

Политолог склонен считать, что в сложившейся ситуации нужен рациональный, но никак не эмоциональный подход. Эксперт отмечает, что на необходимость прозрачного расследования инцидента с блогером указывал глава российского государства Владимир Путин. К тому же омские врачи незамедлительно предоставили германским коллегам результаты обследования пациента.

«Они также заявили о своей готовности представить исследованные биоматериалы, но получили отказ от европейских экспертов. Почему?» — задается вопросом эксперт.

Дмитрий Егорченков напомнил, что российские медики в сжатые сроки и в сложных условиях подготовили Алексея Навального к отправке в Германию. Несмотря на это, берлинские специалисты предпочли не торопиться.

«Немецкие пилоты и врачи, сославшись на усталость и на необходимость сна, взяли на свой борт Навального лишь спустя 12 часов! Почему не обращают внимание на эту медлительность немецких специалистов, но в то же время выливаются потоки критики в адрес российских врачей, которые в очень короткий период времени и в сложных условиях смогли подготовить Навального к перелету?», — отмечает в материале Дмитрий Егорченков.

Автор публикации особо отмечает, что Алексей Навальный не мог выехать из России не только из-за угрозы распространения коронавируса, но и из-за своих обязательств перед судом. Тем не менее российские власти создали все благоприятные условия для перелета блогера.

«Вы на самом деле верите в то, что все эти разрешения и самые благоприятные условия могли быть сделаны без согласия Путина?» — задается вопросом Дмитрий Егорченков.

Политолог обратил внимание, что российские и германские врачи лечили пациента атропином. Дмитрий Егорченков выразил недоумение, чем же тогда лечение в Берлине отличается от методов врачей в Омске. Эксперт ставит под сомнения разного рода информацию, что пациент был отравлен.

«По данным врачей из больницы Charite, какие-то „клинические данные“ указывают на отравление Алексея Навального. Но пока еще не было найдено никаких следов какого-то определенного вредного вещества или яда, не так ли? Речь идет не о токсинах, но и о последствиях интоксикации. Можно ли в таком случае говорить о конкретных фактах отравления?» — пишут Дмитрий Егорченков.

Российский политолог указал в статье, что если бы в отношении Алексея Навального все же применили боевое отравляющее вещество в самолете или перед вылетом, то имелись бы и другие пострадавшие — сопровождавшие блогера врачи и его члены семьи. Дмитрий Егорченков подметил, что никаких аргументов против версии омских врачей о проблемах с обменом веществ у Навального приведено не было.

«Почему этот вопрос не затрагивался и не обсуждался? На самом деле Алексей Навальный чисто внешне сильно изменился. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на его фотографии двухлетней или трехлетней давности. Интернет все помнит. Применение военной химии выглядит иначе», — уверен эксперт.

Директор Института стратегических исследований и прогнозов обратил внимание общественности — омские врачи практически ежечасно сообщали о состоянии блогера. Берлинские медики поддерживают так называемый «информационный вакуум». Это подтверждает и отмененная пресс-конференция.

В заключении политолог пишет, что РФ не получила бы абсолютно никакой выгоды от реального отправления Алексея Навального.

«Становится ясно, что Путин не получит никакой выгоды от отравления Навального и от международного скандала вокруг этого инцидента. Чтобы понять это, необязательно быть Эркюлем Пуаро», — заключил Дмитрий Егорченков.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета Томск — Москва. Экипаж воздушного судна совершил вынужденную посадку в Омске, где блогера на скорой помощи увезли в местную больницу. Навальный поступил в реанимацию в тяжелом состоянии, позже его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Омские медики ядов и их следов в организме блогера не обнаружили. По их версии, у мужчины произошло нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови.

22 августа Навального вывезли в Германию, где положили в берлинскую клинику Charite. 2 сентября правительство Германии заявило о том, что Навальный якобы был отравлен веществом из группы «Новичок». В частности, в документе шла речь о том, что во взятых у блогера образцах были выявлены: «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок». Однако ни что за образцы были исследованы, ни что именно обнаружено — само вещество или его следы, или последствия воздействия вещества, в документе не указано.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МВД РФ разыскивает уклонившуюся от опроса спутницу Навального.