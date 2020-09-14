Огонь калифорнийских пожаров перекинулся во всемирную сеть: Кого назначили поджигателем?
Интернет взорвал видеоролик, из которого якобы становится ясно — бушующие на западном побережье США пожары могли устроить специально.
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Фото, видео: Reuters / Patrick T. Fallon; 5-tv.ru
Голливуд и все западное побережье США превратились в живые декорации к фильму-катастрофе — здесь не утихают природные пожары, жертвами которых стали уже 35 человек. Остановить стихию не удается — пламя пожирает целые города на своем пути. И даже в такой ужасающей ситуации американские политики нашли место политическому скандалу — соцсети взорвало видео, из которого становится ясно — пожары могли устроить специально.
Кого назначили поджигателем, знает корреспондент МИЦ «Известия» Кристина Федорова. Подробности в репортаже.
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