Глава комитета финансов Выборга задержан по подозрению в мошенничестве

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По версии следствия, чиновник подписал фиктивные документы о выделении сотен миллионов рублей на капитальный ремонт в нескольких зданиях города.

Фото, видео: Известия / Михаил Терещенко; 5-tv.ru

В Ленинградской области задержан глава комитета финансов Выборгского района Александр Болучевский. Чиновника подозревают в мошенничестве. По версии следствия, в прошлом году он подписал фиктивные документы на выделение средств на капитальный ремонт в нескольких домах Выборга. Однако по факту никаких работ в зданиях не проводилось. Болучевский попросту присвоил деньги. Речь о сотнях миллионов рублей.

«Подозреваемый организовал оплату за счет средств местного бюджета путем перевода денежных средств на счета подконтрольных юридических лиц на общую сумму свыше 700 миллионов рублей, которые в последствии были ему переданы», — сообщила Мария Добрынина.

На чиновника заведено дело по двум статьям: «Мошенничество в особо крупном размере» и «Служебный подлог».

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