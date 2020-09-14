Глава комитета финансов Выборга задержан по подозрению в мошенничестве

В Ленинградской области задержан глава комитета финансов Выборгского района Александр Болучевский. Чиновника подозревают в мошенничестве. По версии следствия, в прошлом году он подписал фиктивные документы на выделение средств на капитальный ремонт в нескольких домах Выборга. Однако по факту никаких работ в зданиях не проводилось. Болучевский попросту присвоил деньги. Речь о сотнях миллионов рублей.

«Подозреваемый организовал оплату за счет средств местного бюджета путем перевода денежных средств на счета подконтрольных юридических лиц на общую сумму свыше 700 миллионов рублей, которые в последствии были ему переданы», — сообщила Мария Добрынина.

На чиновника заведено дело по двум статьям: «Мошенничество в особо крупном размере» и «Служебный подлог».