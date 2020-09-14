Правительство РФ рассмотрит проект трехлетнего бюджета 16 сентября

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Об этом на совещании с вице-премьерами сообщил глава кабина Михаил Мишустин.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Российские регионы получат дополнительные средства для восстановления лесов после пожаров. Об этом заявил премьер-министр на совещании со своими заместителями. При этом Михаил Мишустин добавил, что в этом году площадь возгораний удалось сократилось на треть благодаря оперативным действиям пожарных. Огромную роль сыграла и закупка новой техники. Такую практику сохранят и в будущем.

«Правительство скорректировало методику расчета субвенций из федерального бюджета. За счет субвенций субъекты Федерации смогут обеспечить объемы закупки противопожарного снаряжения, необходимой техники и оборудования. Соответствующее поставление правительства подписано», — сообщил премьер-министр РФ.

На совещании обсудили и будущий федеральный бюджет. Уже 16 сентября правительство приступит к его рассмотрению сразу на три года. Уже известно, что главный финансовый документ страны будет социально ориентирован и направлен на восстановление экономики после пандемии.

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