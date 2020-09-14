Правительство РФ рассмотрит проект трехлетнего бюджета 16 сентября

Российские регионы получат дополнительные средства для восстановления лесов после пожаров. Об этом заявил премьер-министр на совещании со своими заместителями. При этом Михаил Мишустин добавил, что в этом году площадь возгораний удалось сократилось на треть благодаря оперативным действиям пожарных. Огромную роль сыграла и закупка новой техники. Такую практику сохранят и в будущем.

«Правительство скорректировало методику расчета субвенций из федерального бюджета. За счет субвенций субъекты Федерации смогут обеспечить объемы закупки противопожарного снаряжения, необходимой техники и оборудования. Соответствующее поставление правительства подписано», — сообщил премьер-министр РФ.

На совещании обсудили и будущий федеральный бюджет. Уже 16 сентября правительство приступит к его рассмотрению сразу на три года. Уже известно, что главный финансовый документ страны будет социально ориентирован и направлен на восстановление экономики после пандемии.