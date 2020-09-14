Пользователи ВКонтакте смогут вести текстовые репортажи

Во ВКонтакте появилась возможность вести текстовые трансляции. Новая функция прекрасно подойдет для освещения событий разного масштаба и значимости, будь то спортивный матч или церемония вручения «Оскара», деловая конференция или городской праздник и так далее. При этом читать репортажи в ближайшем будущем смогут и те, у кого нет профиля VK.

Нововведение позволяет публиковать новости о событии не на стене сообщества, а в отдельной ленте, чтобы не надоедать незаинтересованным подписчикам. Узнать о том, что администратор начал репортаж, пользователи смогут благодаря уведомлениям. Ссылку на трансляцию можно разместить и на других ресурсах, с целью повысить охват. После завершения репортаж остается доступным.

ВКонтакте

Расписание на ближайшее время выголядит следующим образом:

14 сентября в 18:30 в паблике ФК «Зенит» (vk.com/zenit) начнется репортаж об игре «Зенит» — «Арсенал»;

14 сентября с 20:30 в сообществе ФК «Ростов» (vk.com/fcrostov) можно будет следить за матчем «Ростов» — «Локомотив»;

15 сентября в сообществе «Лентач» (vk.com/lentach) осветят презентацию Apple.

ВКонтакте

Ранее 5-tv.ru рассказал о результатах исследования поколения Z, которое провели ВКонтакте и Высшая школа экономики