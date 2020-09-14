Почему Диана Арбенина не может усыновить ребенка из детского дома?

Диана Арбенина мечтает взять ребенка из детского дома, но почему она уже два года откладывает задуманное? Кто в семье мешает осуществить ее мечту? И правда ли, что родные дети певицы пытались сбежать из дома? Об этом — в новом выпуске программы Пятого канала «Светская хроника».

Десять лет назад на свет появились два очаровательных близнеца — Артем и Марта. Сразу после рождения детей поползли слухи, что ночная снайперша сделала искусственное оплодотворение, но Арбенина эту информацию опровергла.

«Конечно, у меня есть мужчина — я же не от святого духа родила», — высказалась певица.

Известно только то, что Диана познакомилась с ним во время гастролей по США. Первое время после рождения близнецов, пара пыталась жить вместе, но их счастье продлилось недолго.

«Дети спрашивали, где папа, почему мы не живем вместе. Я сказала: „Ребят, смотрите, такая ситуация — мы с папой классные друзья, но друг друга не любим“. А жить вместе и друг друга не любить это как-то странно», — поделилась Арбенина в интервью KP.RU.

Несмотря на сложный гастрольный график, Арбенина посвящала много времени воспитанию своих детей.

«Вы знаете, я вставала в шесть часов утра каждое утро, когда была дома и готовила им завтрак, когда они ходили в школу. Всегда. Я отбираю телефоны! Я не считаю, что они помогают детям развиваться, более того, это вообще отчуждает людей друг от друга», — рассказала Арбенина о своих методах воспитания.

Близнецы Артем и Марта еще юны, но звездная мама уже привлекает их к ответственной работе. Когда школьные каникулы совпадают с гастролями «Ночных снайперов», Артем помогает продавать товары с символикой на концертах, а Марта снимает видео для продвижения группы.

«Вот у меня девочка сознательная, а пацан конечно вообще не приостановленный: он говорит, что ему все сложно, что скучно, а так они очень быстро все ловят, поэтому, я думаю, что пока им все по плечу», — рассказала Арбенина о детях.

Также Марта и Артем делают первые шаги в блогерстве: они завели аккаунты в Instagram, где выкладывают фото и видео своей жизни. Недавно Диана Арбенина сняла клип на новую песню, а главные роли в нем сыграли ее дети. По сценарию видео, дети решились на побег и рассчитали все: собрали вещи, не забыли любимую собаку и запланировали угнать автомобиль. Диана по-настоящему наслаждается материнством, но почему она откладывает усыновление?

«Меня останавливает, что дети пока абсолютно не готовы мне помогать в этом. И мне очень хочется понять, когда они, во-первых, созреют и когда они будут мне опорой. Им подарили на день рождения черепах бабушка с дедушкой. Черепахами я занимаюсь, понимаете? Они хотят собаку, я говорю: „Какая вам вторая собака, если бы вы хотя бы с первой больше играли“. А ребенок — это очень ответственно», — поделилась певица.

Но Арбенина признается, что решение об усыновлении принято и ее мечта о большой семье обязательно исполнится.