Из-за чего поругались Алла Пугачева и Филипп Киркоров?

Филипп Киркоров и Алла Пугачева перестали общаться. Почему поп-король стал нежеланным гостем в доме Примадонны? Из-за чего на самом деле поссорились бывшие супруги? И неужели артистка навсегда вычеркнула Филиппа из своей жизни? Об этом — в новом выпуске программы Пятого канала «Светская хроника».

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой в этом году пошли в первый класс. В честь этого события супруги решили устроить праздник. В свой замок они пригласили звездных друзей. Среди них были дизайнер Игорь Гуляев, певец Александр Буйнов, модельер Валентин Юдашкин вместе с женой Мариной.

«Ребятам, все-таки в первый раз в первый класс, первый раз. Ты видишь, какая единичка? Все из фруктов!» — преподнесла сладкий подарок Марина Юдашкина.

Вечером гости вышли в сад, где стоял рояль. За него села сама Алла Борисовна. Многих поклонников удивило, что на празднике не было Филиппа Киркорова. Ведь раньше он всегда присутствовал на всех семейных мероприятиях Примадонны и юмориста. Филипп неоднократно признавался, что Алла Пугачева стала главной любовью в его жизни. Даже после развода артист поддерживал теплые отношения с певицей и ее супругом Максимом Галкиным.

«Алла всегда говорила, что он член семьи, большой ребенок», — отметил светский репортер Феликс Грозданов.

Поклонники стали подозревать — неужели Примадонна поссорилась с бывшем мужем? В этом году Пугачева пропустила день рождения сына Филиппа, Мартина. Певица отписалась от Киркорова в социальных сетях. А не так давно достаточно резко высказалась о творчестве артиста:

«Кому-то нравится такое. Я вообще не поклонник такого жанра. Он сделал свое дело, до сих пор делает. Он делает то, в чем он силен, делает это ответственно для тех, кому это нравится. Вот и все. Ничего я ему не ставлю! Рога наставила один раз и достаточно…»

За последний год Киркоров не выкладывал совместные фото с семьей Пугачевой. А недавно на вопрос об отношениях Галкина и Примадонны заявил, что не вправе вмешиваться в чужую семью.

«Мне как-то неприлично комментировать то, что происходит в этой прекрасной семье. Я на это не имею никого права и основания. Пусть комментирует ближний круг общения. Я могу только со стороны смотреть по Instagram о том, как выглядит, прекрасные дети, прекрасная семья, сады, цветет все».

Поп-король подтвердил — сейчас он действительно не общается с Аллой Борисовной. А вот причины конфликта Киркоров решил не раскрывать. Светский журналист Алексей Остудин считает, что на самом деле Пугачевой не нравится нынешнее окружение Киркорова. Возможно, поэтому Примадонна решила отдалиться от поп-короля.

«Филипп, к сожалению, сейчас очень любит заигрывать с теми людьми, которые на мой взгляд этого не достойны. И даже несмотря на то, что вроде как хочется осовременить свой образ, нужно думать, с кем это делать», — комментирует Алексей.

Коллеги по цеху не хотят делиться подробностями ссоры, дабы не потерять доверие звезд.

«Так как я человек дипломатичный, я общаюсь и с той, и с этой стороной, я оставлю это при себе», — комментирует певец Николай Басков.

«Это их личная жизнь. Если Алла Борисовна когда-нибудь со мной об этом поговорит, я могу дать какой-то совет», — поделился Сосо Павлиашвили.

В шоу-бизнесе говорят, Примадонне лучше не переходить дорогу — можно попасть в черный список звезды. Например, в свое время певица Лика Стар, а также исполнитель хита «Яблоки на снегу» Михаил Муромов обвинили Пугачеву, в том, что она сломала их карьеру.

«У нее были люди, которые работали на телевидении. И она им платила зарплату. Они выполняли ее поручения. Ей не нужны были звезды», — заявил артист в одном из интервью.

Также ходили слухи, что Жанна Агузарова пропала с экранов тоже не просто так. Алла Борисовна комментирует это так:

«Я чтобы кому-то перекрывала кислород? Я известная певица была, любимая певица, но кто я такая, чтобы можно было перекрыть кому-то кислород? Ну, мозги-то должны быть? Кто, я?! Нет, это смешно».

Значит ли это, что Филиппу Киркорову не стоит бояться мести бывшей супруги? Кстати, именно Примадонна помогла начинающему певцу стать звездой эстрады. Пугачева не любит вспоминать о своем бывшем муже. А вот он заявил, что готов всегда прийти ей на помощь.

«Слушайте, они коллеги, в любом случае, они близкие друг другу люди. Я думаю, что помирятся, конечно», — уверен певец Александр Панайотов.

В окружении Аллы Борисовны говорят: несмотря на жесткий характер, певица быстро отходит и не умеет долго держать обиду. Возможно, что в скором времени бывшие супруги снова будут дружить, как и в былые времена.