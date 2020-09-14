Путин указал Макрону на неуместность голословных обвинений в истории с Навальным
Тема так называемого «дела Навального» была затронута французским президентом во время телефонного разговора с российским лидером.
Закрыть
Смотрите также:
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 сентября
Режиссер «Ворониных» показал, как Клюев держался в кадре последний раз
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака
Как понять, что пора разводиться? Рассказывает психолог
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Филиппов Вячеслав; 5-tv.ru
О недопустимости любых попыток вмешательства во внутренние дела Белоруссии сегодня Владимир Путин заявил Эммануэлю Макрону. Телефонный разговор состоялся по инициативе Парижа.
Как сообщается на сайте Кремля, французский президент также затронул так называемое «дело Навального». Владимир Путин подчеркнул неуместность голословных, ни на чем не основанных обвинений российской стороны в данном контексте. Отметил, что для выяснения реальных обстоятельств произошедшего требуется передача германскими специалистами Москве биоматериалов и официального заключения по результатам взятых у Навального анализов. Также необходима совместная работа с российскими врачами.
- 14 сент
- Навального отключили от аппарата ИВЛ
- 14 сент
- «Глубокий анализ»: депутат бундестага поблагодарил российского политолога за статью об «отравлении» Навального
- 14 сент
- Еще две лаборатории «подтвердили» якобы наличие «Новичка» в пробах Навального — кабмин ФРГ
- 14 сент
- Кто отравил Алексея Навального? — точка зрения российского политического эксперта
- 12 сент
- «Конечно, мы отреагируем»: Лавров о санкциях Запада на фоне ситуации с Навальным
- 11 сент
- МВД РФ разыскивает уклонившуюся от опроса спутницу Навального
- 2 сент
- Что сказал создатель «Новичка» об отравлении Навального
Читайте также
59%
-0.18 88.58
-0.10
Нашли ошибку?