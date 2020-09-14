Путин указал Макрону на неуместность голословных обвинений в истории с Навальным

Эфирная новость 66

Тема так называемого «дела Навального» была затронута французским президентом во время телефонного разговора с российским лидером.

Фото, видео: ТАСС / Филиппов Вячеслав; 5-tv.ru

Тема:
Отравление Навального

О недопустимости любых попыток вмешательства во внутренние дела Белоруссии сегодня Владимир Путин заявил Эммануэлю Макрону. Телефонный разговор состоялся по инициативе Парижа.

Как сообщается на сайте Кремля, французский президент также затронул так называемое «дело Навального». Владимир Путин подчеркнул неуместность голословных, ни на чем не основанных обвинений российской стороны в данном контексте. Отметил, что для выяснения реальных обстоятельств произошедшего требуется передача германскими специалистами Москве биоматериалов и официального заключения по результатам взятых у Навального анализов. Также необходима совместная работа с российскими врачами.

Тема:
Отравление Навального
14 сент
Навального отключили от аппарата ИВЛ
14 сент
«Глубокий анализ»: депутат бундестага поблагодарил российского политолога за статью об «отравлении» Навального
14 сент
Еще две лаборатории «подтвердили» якобы наличие «Новичка» в пробах Навального — кабмин ФРГ
14 сент
Кто отравил Алексея Навального? — точка зрения российского политического эксперта
12 сент
«Конечно, мы отреагируем»: Лавров о санкциях Запада на фоне ситуации с Навальным
11 сент
МВД РФ разыскивает уклонившуюся от опроса спутницу Навального
2 сент
Что сказал создатель «Новичка» об отравлении Навального

Читайте также

+15° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
74.71
-0.18 88.58
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:56
Видео: Истребители РФ перехватили три бомбардировщика США над Черным морем
21:44
Пожар в квартире Нижнекамска перепуганные жители приняли за хлопок газа
21:44
«Решила шикануть!» — Елена Ландер призналась, как отважилась на увольнение и эмиграцию
21:40
Очевидцы сообщают о взрыве газа в квартире жилого дома в Нижнекамске
21:30
ТОП-6 сигналов-предвестников глобальных катаклизмов — видео
21:18
Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам и соцработникам

Сейчас читают

Карие или серые: Мужчина с каким цветом глаз сделает женщину счастливой?
«Волочкова будет в бешенстве»: экс-супруг балерины женится на телеведущей
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок