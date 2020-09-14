Арестован обвиняемый в хищении 700 миллионов рублей чиновник из Ленобласти
Председатель комитета финансов МО «Выборгский район» пробудет под стражей два месяца.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru
В городском суде Выборга избрали меру пресечения для Александра Болучевского. Это 38-летний малоизвестный прежде чиновник — глава комитета по финансам — пробудет под стражей два месяца. Он пока главный подозреваемый в рекордном мошенничестве на 700 миллионов рублей.
К слову, годовой бюджет Выборга как раз примерно 700 миллионов рублей. По версии следствия, суммы списывались на фиктивный ремонт.
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