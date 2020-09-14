В настоящее время вряд ли найдется человек, способный возразить утверждению, что 2020-й — год хаоса. Так, лишь за несколько месяцев мир впал в большую депрессию из-за пандемии коронавируса: около 30 миллионов инфицированных и почти миллион погибших, грандиозный обвал экономики. Кроме того, вовсю бушуют беспорядки, митинги и задержания: в США, Белоруссии…

Ведущий таролог и психолог Марианна Абравитова уверена: человечеству неспроста даны все эти испытания. Все, что творится в мире сегодня, отчасти предвестники глобальной катастрофы. В эксклюзивном интервью для 5-tv.ru, провидица рассказала какие еще события могут предсказывать масштабные бедствия и почему эти сигналы нельзя игнорировать.

«Перед тем, как начаться мировым войнам, охватывающим несколько континентов, на Земле рождается гораздо больше мальчиков. Земля как будто знает, что они пригодятся — нужны будут воины. Такая логика существует абсолютно во всех историях мировых катаклизмов», — рассказала таролог.

Марианна отметила, что признаки надвигающейся катастрофы могут быть совершенно разного характера: от техногенного до природного. К ним относятся, в частности, взрывы на атомных электростанциях, извержения вулканов, торнадо, землетрясения, и главное — изменение климата.

«Если в какой-то год, например, очень рано наступает весна или практически нет лета, то ждать чего-то хорошего в социальном плане не представляется возможным. Это звонки. И вот сейчас, в преддверии экономической депрессии, которая затрагивает всю Землю, мы увидели вирус, который накрыл весь земной шар и, кстати говоря, не собирается отступать. Предупреждения шли», — подчеркнула Абравитова.

А в заключение добавила, что если бы человечество хоть на секунду задумалось о тех сигналах, которые посылает Вселенная и природа, то вполне могло бы принять верное решение и вовремя свернуть с опасной дороги.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новый командующий ВВС США Чарльз Браун призвал мир готовиться к войне, подобной Второй мировой.