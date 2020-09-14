ТОП-6 сигналов-предвестников глобальных катаклизмов — видео

|
Виктория Андреева
Эксклюзив 42

Таролог Марианна Абравитова рассказала, как понять, что человечеству пора готовиться к тяжелым временам.

Фото, видео: Depositphotos / mppriv; 5-tv.ru

В настоящее время вряд ли найдется человек, способный возразить утверждению, что 2020-й — год хаоса. Так, лишь за несколько месяцев мир впал в большую депрессию из-за пандемии коронавируса: около 30 миллионов инфицированных и почти миллион погибших, грандиозный обвал экономики. Кроме того, вовсю бушуют беспорядки, митинги и задержания: в США, Белоруссии…

Ведущий таролог и психолог Марианна Абравитова уверена: человечеству неспроста даны все эти испытания. Все, что творится в мире сегодня, отчасти предвестники глобальной катастрофы. В эксклюзивном интервью для 5-tv.ru, провидица рассказала какие еще события могут предсказывать масштабные бедствия и почему эти сигналы нельзя игнорировать.

«Перед тем, как начаться мировым войнам, охватывающим несколько континентов, на Земле рождается гораздо больше мальчиков. Земля как будто знает, что они пригодятся — нужны будут воины. Такая логика существует абсолютно во всех историях мировых катаклизмов», — рассказала таролог.

Марианна отметила, что признаки надвигающейся катастрофы могут быть совершенно разного характера: от техногенного до природного. К ним относятся, в частности, взрывы на атомных электростанциях, извержения вулканов, торнадо, землетрясения, и главное — изменение климата.

«Если в какой-то год, например, очень рано наступает весна или практически нет лета, то ждать чего-то хорошего в социальном плане не представляется возможным. Это звонки. И вот сейчас, в преддверии экономической депрессии, которая затрагивает всю Землю, мы увидели вирус, который накрыл весь земной шар и, кстати говоря, не собирается отступать. Предупреждения шли», — подчеркнула Абравитова.

А в заключение добавила, что если бы человечество хоть на секунду задумалось о тех сигналах, которые посылает Вселенная и природа, то вполне могло бы принять верное решение и вовремя свернуть с опасной дороги.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новый командующий ВВС США Чарльз Браун призвал мир готовиться к войне, подобной Второй мировой.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
74.71
-0.18 88.58
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:58
Бизнесмена расстреляли на выходе из магазина в Ингушетии
21:56
Видео: Истребители РФ перехватили три бомбардировщика США над Черным морем
21:44
Пожар в квартире Нижнекамска перепуганные жители приняли за хлопок газа
21:44
«Решила шикануть!» — Елена Ландер призналась, как отважилась на увольнение и эмиграцию
21:40
Очевидцы сообщают о взрыве газа в квартире жилого дома в Нижнекамске
21:30
ТОП-6 сигналов-предвестников глобальных катаклизмов — видео

Сейчас читают

Карие или серые: Мужчина с каким цветом глаз сделает женщину счастливой?
«Волочкова будет в бешенстве»: экс-супруг балерины женится на телеведущей
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок