Бизнесмена расстреляли на выходе из магазина в Ингушетии

В ингушском городе Назрань на выходе из магазина был расстрелян в упор 49-летний местный предприниматель Ахмед Баркинхоев. Предварительно, по информации 5-tv.ru, стрелял один человек, однако преступников было двое и они скрылись на автомобиле.

В Назрани объявлен план «Перехват». На месте работает следственная группа, выясняются причины расправы. Среди версий — проблемы в бизнесе и кровная месть.