Бизнесмена расстреляли на выходе из магазина в Ингушетии
Предположительно, нападавших было двое. В Назрани объявлен план «Перехват».
Фото: www.globallookpress.com / Rolf-Peter Stoffels/Geisler-Foto
В ингушском городе Назрань на выходе из магазина был расстрелян в упор 49-летний местный предприниматель Ахмед Баркинхоев. Предварительно, по информации 5-tv.ru, стрелял один человек, однако преступников было двое и они скрылись на автомобиле.
В Назрани объявлен план «Перехват». На месте работает следственная группа, выясняются причины расправы. Среди версий — проблемы в бизнесе и кровная месть.
Читайте также
+12° 761 мм рт. ст.
82%
82%
74.71
-0.18 88.58
-0.10
-0.18 88.58
-0.10
Нашли ошибку?