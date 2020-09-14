В МЧС уточнили информацию о причинах отравления газом троих петербуржцев
ЧП произошло в одной из квартир на Ленинском проспекте.
Фото: Известия / Андрей Эрштрем
По уточненной информации, причиной отравления угарным газом ребенка и двух взрослых в квартире на Ленинском проспекте в Петербурге стало семейное ЧП.
«В „01“ заявки не поступали, в „03“ в 21:00 с Ленинского, 117 к.1 поступило две заявки об отравлении ребенка и взрослого газом. По уточнению, ребенок поджег занавеску зажигалкой, которая была потушена родителями. Прибывшей бригадой скорой медицинской помощи осмотрен ребенок и женщина, травм нет, медицинская помощь не требуется», — говорится в сообщении регионального МЧС.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, в результате пожара во многоквартирном доме в Нижнекамске погиб один человек.
Читайте также
82%
-0.18 88.58
-0.10
Нашли ошибку?