🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака
Сегодня, 15 сентября убывающая Луна в знаке Дева увеличивает шансы получить достойное вознаграждение за завершенные сегодня дела.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня, 15 сентября убывающая Луна в знаке Дева увеличивает шансы получить достойное вознаграждение за завершенные сегодня дела, в которые ранее было вложено много сил и времени.
♈ Овен
Хватит строить планы, пора переходить к действиям и придать своим идеям осязаемую форму. В ближайшие дни у вас появится возможность добиться успеха. Если вы задумывались о расширении собственного бизнеса, вы найдете для этого ресурсы. Можете смело обращаться к инвестору, который верит в ваши силы.
Космический совет: сделайте свои мечты реальностью.
♉ Телец
Сегодня вы можете почувствовать волшебство во всем, что говорите и делаете. Таинственные высшие силы готовы помочь вам выйти на совершенно новый уровень. Это время для расширения вашего портфолио. Вспомните, какие навыки вы приобрели за последние шесть месяцев, и будьте уверены в своих силах более, чем когда-либо прежде.
Космический совет: поверьте в свои силы, Вселенная на вашей стороне.
♊ Близнецы
Грусть имеет тенденцию приходить волнами, и сегодня, похоже, один из таких дней. Сделайте глубокий вдох, Близнецы, сосредоточьтесь и мысленно вернитесь в счастливое прошлое. Помните, не вам судить, почему это происходит с вами. Просто будьте внимательны к своим эмоциям, но не поддавайтесь им. Мантра «это тоже пройдет» поможет.
Космический совет: будьте внимательны к своим эмоциям, но не поддавайтесь им.
♋ Рак
Вы вступаете во времена радости, гармонии, мира и процветания. Сегодня вы, возможно обнаружите, что поддержка ваших родных обогащает вашу жизнь во многих смыслах. Раки, занятые в семейном бизнесе, станут свидетелями положительных изменений. Есть поговорка, что «слишком много поваров портят бульон», но в вашем случае они делают бульон более вкусным.
Космический совет: Вы вступаете во времена гармонии, мира и процветания.
♌ Лев
Время уделить внимание своему телу. И речь не идет о том, чтобы стать как Бейонсе или Ким Кардашьян Уэст. Вы должны научиться любить свое тело вместе со всеми его растяжками и изгибами. Помните, ваши тренировки не должны быть изнурительными. Найдите что-нибудь, что поможет вам развлечься и попотеть. Виртуальный урок зумбы может стать хорошим способом активировать поток гормонов для хорошего самочувствия!
Космический совет: найдите способ развлечься и попотеть.
♍ Дева
Пора проверить свой настрой, Дева. Какова реальная мотивация ваших действий? Могли бы вы продолжать использовать предоставленную возможность только потому, что она хорошо смотрится на бумаге? Для некоторых сегодня вероятны взлеты и падения на финансовом фронте. Есть многое, что вы не можете контролировать прямо сейчас, но правильный выбор - это сила, которая находится в ваших руках.
Космический совет: делайте правильный выбор по мере продвижения вперед.
♎ Весы
Вы получили желаемое, но оно причиняет вам больше боли, чем что-либо прежде в вашей жизни. Не воспринимайте это как плохой знак. Думайте об этом как о напоминании о необходимости проверить внутренний баланс. Возможно, пора отпустить прошлое с любовью и освободить место для того, что приготовила для вас Вселенная. Выбор пути наименьшего сопротивления сослужит вам хорошую службу.
Космический совет: отпустите прошлое с любовью и осознайте, для чего вас просят освободить место.
♏ Скорпион
Вы точно знаете, что нужно сделать, но при этом постоянно меняете решение. Не позволяй чужому мнению давить на вас, Скорпион. Сделайте шаг назад и задумайтесь. Помните, что вы не предаете никого, выбирая себя. Освобождение себя от чувства вины поможет вам обрести свой компас.
Космический совет: вы не предаете никого, выбирая себя.
♐ Стрелец
Не все стоят вашего времени и усилий. Вы уже некоторое время видите перед собой красные флажки. Баланс между отданным и полученным является важным уроком. Где вы переоцениваете свои возможности? Каким способом вы блокируете поток любви в свою жизнь? Ответы на эти вопросы поможет вам разорвать порочный круг и продолжить движение вперед.
Космический совет: пора разорвать порочный круг.
♑ Козерог
Мы склонны думать о карме, как о чем-то плохом. Но она ни хороша, ни плоха. Она просто есть. Понимание причины того, почему вещи развиваются определенным образом, поможет осознать урок, который вы должны усвоить в этой жизни.
Космический совет: Извлеките урок из происходящего.
♒ Водолей
Сегодня в центре вашего внимания, вероятно, будут вопросы, связанные с домом и имуществом. Для одних это может быть ремонт, другие подумывают об инвестировании в новую собственность или переезд из нынешнего жилища. Знайте, что изменения окажутся положительными, даже если предшествующие им обстоятельства были больше похожи на хаос.
Космический совет: на домашнем фронте грядут положительные изменения.
♊ Рыбы
После периода турбулентности вы, наконец, привыкаете к новой повседневности, которая располагает направить всю энергию на работу. «Сосредоточенность» и «дисциплина» должны стать вашими главными словами сегодня. Во второй половине дня следует уделить обратить особое внимание на свое здоровье.
Космический совет: вы привыкаете к новой повседневности.
Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 сентября.
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