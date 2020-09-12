Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 сентября
По словам астролога Сергея Седашёва, в деловой и социальной сфере у многих проявится сильная воля и целеустремленность, желание и готовность многого достичь. Возможны значительные успехи.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Предстоящая неделя прежде всего создаст неустойчивый фон в сфере личных отношений. Возможны ветреность, тяга к поверхностным отношениям, стремление к переменам или необычные вкусы в любовной жизни. А также неожиданные и неуправляемые порывы страсти. Все это может привести к случайным связям, изменам, другим необычным ситуациям в сексуальной и любовной жизни, большинство из которых будут разочаровывающими.
Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз, в котором рассказал, что сулит ближайшая неделя и как вести себя в эти дни, чтобы принести себе и обществу наибольшую пользу.
Овен — гороскоп на неделю
Овнам предстоящую неделю лучше всего посвятить любовной жизни, развлечениям либо творчеству. Для этих занятий период будет идеален. Для деловой сферы и умственной работы время неудачное. Возможны рассеянность, ошибки и недоразумения.
Телец — гороскоп на неделю
Тельцов ожидает непростая неделя. Сложности могут возникнуть прежде всего в личной жизни. С финансовой стороны период тоже будет непростым. Лучше всего сосредоточиться на далеких масштабных перспективах, здесь вы можете увидеть важные проекты, которые принесут результаты в будущем.
Близнецы — гороскоп на неделю
У Близнецов на предстоящей неделе будет очень игривое настроение. Время будет способствовать завязыванию новых контактов, в том числе романтических связей. Энергия недели благоприятствуют вам, так что позвольте себе желанные удовольствия, это принесет позитивный опыт.
Рак — гороскоп на неделю
Для Раков неделя очень напряженная. Ваша излишняя субъективность и эмоциональность могут приводить к ссорам и конфликтам. Постарайтесь не слишком настаивать на своем мнении. Споры ни к чему хорошему не приведут, они могут лишь растратить вашу энергию и лишить вас уверенности в себе.
Лев — гороскоп на неделю
Предстоящая неделя идеально подходит для завязывания романтических отношений для Львов. Ваши любвеобильность, интерес к людям и тяга к общению — все будет способствовать этому. Неделя также очень хороша для творчества. В целом период для вас очень позитивный.
Дева — гороскоп на неделю
Девам лучше всего стоит подумать о масштабных и важных перспективах. Настойчивость в конкретных сиюминутных делах может привести к конфликтам или ошибкам. Также это не лучший период для выяснения отношений и решения спорных вопросов. Если вы справляете свой день рождения, оглянитесь на прошедший год и спланируйте предстоящий.
Весы — гороскоп на неделю
Для Весов это будет неделя контактов, знакомств, общения и переговоров. Хорошо будет удаваться все, что связано с мышлением, разговорами, письменной речью. Вам удастся изящно излагать свои мысли. Неделя также хороша для творчества и любовной жизни.
Скорпион — гороскоп на неделю
Скорпионов может посетить сексуальная и эмоциональная неудовлетворенность. Это будет сказываться на личной жизни и приводить к конфликтам с партнерами. Будьте осторожны и берегите ваши отношения. Также энергии недели могут подтолкнуть к случайным связям, которые в дальнейшем приведут к разочарованию.
Стрелец — гороскоп на неделю
Для Стрельцов неделя очень позитивная. Вы как никогда элегантны и обаятельны. Вам удастся отлично поладить с окружающими, убедить их своей правоте и привлечь на свою сторону. Неделя идеальна для любовной жизни и завязывания новых знакомств. А также отлично подходит для творчества или созерцания красоты.
Козерог — гороскоп на неделю
Козерогам будет сложно сосредоточиться. Возможны ошибки в переговорах, при принятии решений, а также в документах. Но вы полны веры в себя, оптимизма, и потому сможете спокойно перенести возможные недоразумения. В целом не рекомендуется заниматься бумажной работой и делами, требующими большой точности и аккуратности.
Водолей — гороскоп на неделю
Водолеям предстоящая неделя может принести сложности в любовной жизни. Эмоциональное удовлетворение все время как будто где-то рядом, манит, притягивает, но не дается в руки. Возможно, вам удастся сублимировать это состояние и направить в творчество. Неделя очень хороша для умственной работы, открытий, систематизации ваших знаний и идей. Посвятите больше времени этим занятиям.
Рыбы — гороскоп на неделю
Рыбам будет непросто сосредоточиться. Также возможны периоды раздражения, а порой — ощущение бессилия. Но помимо всего этого вас будет сопровождать большая вера в себя, в жизнь и в то, что все происходит к лучшему и закончится хорошо.
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