«Перешли рамки разумного» — Лавров прокомментировал ситуацию с Навальным

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Министр иностранных дел напомнил, что в Германии регулярно игнорируют запросы из России.

Фото, видео: ТАСС / CLEMENS BILAN; 5-tv.ru

Тема:
Отравление Навального

А Генпрокуратура России направила в Германию дополнительный запрос о правовой помощи в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Предыдущее обращение в ФРГ просто проигнорировали, настаивая на голословных обвинениях в адрес нашей страны. По мнению главы российского МИДа Западу просто нужен был повод для очередных санкций.

«Не было бы Навального, придумали бы еще что-то в качестве повода для введения новых санкций. По Навальному… Мне кажется, наши западные партнеры перешли все приличия, рамки разумного. Загадочная история, учитывая то, что еще 27 августа мы направили запрос нашей генеральной прокуратуры об оказании правовой помощи. До сих пор ответа нет», — подчеркнул глава российского МИД Сергей Лавров.

Также стало известно об отмене визита главы российского МИДа в Берлин, который был намечен на вторник.

Тема:
Отравление Навального
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