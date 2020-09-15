Затихли Лиры: Куда пропали уличные музыканты в Петербурге

В Петербурге исчезли уличные музыканты. Буквально за последний месяц. Полицейские стали чаще их задерживать, штрафовать и отбирать инструменты, объясняя охоту на трубадуров потоком жалоб от жильцов. Не исключено, что это еще и такая антикоронавирусная реакция на толпы людей, не соблюдающих дистанцию. В настоящих причинах разбиралась Алиса Паршакова.

«Мы здесь на протяжении двух лет играем. За последнюю неделю приняли, нас так сказать, три раза до этого не было таких вещей».

Уличные музыканты вне закона. За неделю больше полусотни артистов составили компанию дебоширам и пьяницам в изоляторе. У многих изъяли инструменты. Солист Глеб лишился микрофона, гитары и колонки.

«Об тебя буквально вытирают ноги. Мне действительно было страшно. Оформляют обычно. Это самоуправство. А потом, когда изымали аппарат… Написано — это нецелевое использование водных ресурсов», — рассказывает музыкант Глеб Васильев.

«Написали статью — незаконный захват земельного участка», — говорит Евгения Черных.

«Уговорить тебя можно поиграть?»

«Нет, нет. Вторую скрипку еще отнимут. Я на месте-то стоять боюсь, как бы захват земельного участка не впаяли».

У Жени забрали скрипку. Студентка медицинского на улице играет уже пять лет. За плечами европейская музыкальная школа, международные конкурсы в Литве, Латвии, Эстонии, Чехии. Но в итоге она предпочла хирургию, а музыку оставила для души. В ее репертуаре Вивальди, Нирвана, Квин.

«Когда я играла на Сенной, ко мне подошла женщина. У нее что-то случилось, не задался день, грустила… И услышала меня, настроение поднялось, и просто преподносит мне букет большой, было очень приятно. В принципе ради таких моментов мы и играем», — поясняет Евгения.

Сегодня музыкальный голос Петербурга затих. На Невском артистов не встретить. Похоже всех распугали. В МВД зачистку отрицают, говорят лишь о том что к ним массово стали поступать жалобы от жителей.

«Их доставляют в полицию всегда, когда поступали обращения от граждан. С 1 сентября количество этих жалоб увеличилось. Безусловно, если выявляется правонарушение, за которое законом предусмотрено изъятие имущества, в соответствии с законом это изъятие и происходит», — поясняет официальный представитель МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко.

«Уже сегодня второй раз музыкантов, которые пытаются играть у нас под окнами и создавать неприемлемые условия для жизни, увозит полиция. Вообще — это похоже на чудо, потому что это уже продолжается два года и вот видимо, что-то изменилось наконец!»

Автор видео — житель Невского Михаил Кисин. Раньше по квартире ходил в наушниках, а спал в берушах. Уже неделю, как он признается, живет по-человечески, тишина его даже оглушает.

«Наша семья живет около 100 лет. Мы живем на третьем этаже. Жить стало невозможно, играли по шесть-восемь часов в день. Громкость была такая, что в квартире, чтобы находиться, нужно было закрывать все окна и надевать наушники. Мы счастливы, что это наконец-то сдвинулось с мертвой точки», — поясняет Михаил.

Полиция задерживает уличных музыкантов по нескольким статьям: самоуправство в проведении массовых мероприятий и самовольное занятие земельного участка. Это то же самое, если мама с коляской остановится на Невском — такой пример приводят юристы. Они говорят, что задержание по данным статьям незаконно, советуют обращаться в Следственный комитет.

«Такое ощущение, что полицейский закончил какую-то школу землемеров. Рекомендую обратиться в Следственный комитет с заявлением о возможном совершении преступлений полицейскими, которые превысили свои полномочия. Это действительно так. Они не имели права применять эту норму», — поясняет юрист Евгений Тонков.

«Я не поверю, что за одну неделю все жильцы Невского проспекта решили писать одинаковые жалобы, на разных уличных музыкантов», — полагает Глеб.

«Как ты думаешь, почему сейчас происходит так?»

«Я уверен, что в Законодательном собрании готовится закон, цель, которого — урегулировать уличных музыкантов и вероятно, каким-то сторонним лицам получать с них доход».

Узаконить питерских музыкантов парламентарии пытаются уже давно. В марте инициативу рассмотрели в Заксе. Инициатива прошла все необходимые обсуждения, в том числе и общественное. Первое чтение пройдет уже в ближайший месяц. Сегодня депутаты музыкантов называют нелегалами.

«Юридическая составляющая держит всех этих товарищей вне закона. В качестве такого предложения можно было бы рассмотреть возможность регистрации уличных музыкантов, как самозянятых. Мы отталкиваемся от опыта Москвы. Берем свою петербургскую специфику», — говорит депутат ЗакСа Денис Четырбок.

Комитет по культуре должен будет определить места, где игра будет разрешена. Разумеется, главная точка на Дворцовой останется, а вот несколько других недалеко от нее исчезнут. Например, выступать в арке главного штаба будет нельзя. Сюда выходят окна жилых домов, более того в документе есть ограничение по громкости — не более 60-ти децибелов. Еще одно нововведение — лицензирование. Его необходимо будет получать музыкантам. Срок действия от месяца до полугода.

«В целом вмешательство чиновников для меня представляется омерзительным, потом опять комиссии какие-то плодить, опять эту чиновничью белиберду! Культура — она же как чайный гриб, прирастает такими тоненькими-тоненькими слоями. Вот выдерни один слой и все нарушится, и не будет новых Цоев, Гребенщиковых и Шевчуков», — считает музыковед Андрей Бурлака.

Как и все эти мэтры, питерская группа Billy's Band начинала путь с улицы. Солист уверен, что Петербургу необходимо перенять опыт Европы. Например, уже много лет лицензирование есть в Берлине и Франции. Благодаря этому музыканты не нарушают права жильцов и гуляющих, а полиция в свою очередь не гонит их с места на место.

«Вот именно такие правила я хотел бы, чтобы ввели в Петербурге, для того, чтобы был порядок с уличным музицированием. Я считаю, играть в принципе можно всем используя общие правила, которые прописаны в лицензии. Это отсутствие звукоусиливающей аппаратуры и факта того, что ты кому-то можешь помешать», — уверен известный музыкант

Билли Новик даже предлагает себя в качестве разработчика по лицензированию музыкантов. Главное, чтобы чиновники не написали лишнего. Ну а пока проект дорабатывают, уличные музыканты не намерены выходить на улицу, чтобы не потерять оставшиеся инструменты. А значит придется Петербургу музыкальный сезон закрывать в тишине.

«Мы последнее поколение уличных музыкантов. Это классно. Но для меня уличная музыка кончилась».