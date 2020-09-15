Северное сияние украсило небо над Финским заливом в Петербурге
Множество ярких кадров очевидцы природного явления опубликовали в социальных сетях.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Rolf Fischer; 5-tv.ru
Под Петербургом удалось запечатлеть красочное природное явление — северное сияние. Свечение можно было наблюдать с берегов Ладожского озера и Финского залива. В городе заметить его намного сложнее — мешает подсветка. Отснятыми кадрами очевидцы поделились в соцсетях.
Сезон северных сияний только начинается. Обычно он длится от осеннего до весеннего равноденствия, то есть с сентября по март.
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