Северное сияние украсило небо над Финским заливом в Петербурге

Под Петербургом удалось запечатлеть красочное природное явление — северное сияние. Свечение можно было наблюдать с берегов Ладожского озера и Финского залива. В городе заметить его намного сложнее — мешает подсветка. Отснятыми кадрами очевидцы поделились в соцсетях.

Сезон северных сияний только начинается. Обычно он длится от осеннего до весеннего равноденствия, то есть с сентября по март.