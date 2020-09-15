Ленин не изменит прописку: Союз архитекторов РФ отменил конкурс по переоборудованию мавзолея

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Одним из условий скандального проекта было придумать новую функцию зданию — уже без тела вождя.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru

Союз архитекторов России отменил скандальный конкурс по переоборудованию мавзолея Ленина. Одним из условий было придумать новую функцию зданию — уже без тела вождя.

Предложение вызвало полемику в обществе. Одни выступили с резкой критикой архитектурной идеи, другие наоборот — ее поддержали, и хотят ускорить процесс реконструкции. Из-за шумихи архитекторы передумали — в ближайшие годы подобный конкурс проводиться не будет.

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