Ленин не изменит прописку: Союз архитекторов РФ отменил конкурс по переоборудованию мавзолея
Одним из условий скандального проекта было придумать новую функцию зданию — уже без тела вождя.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru
Союз архитекторов России отменил скандальный конкурс по переоборудованию мавзолея Ленина. Одним из условий было придумать новую функцию зданию — уже без тела вождя.
Предложение вызвало полемику в обществе. Одни выступили с резкой критикой архитектурной идеи, другие наоборот — ее поддержали, и хотят ускорить процесс реконструкции. Из-за шумихи архитекторы передумали — в ближайшие годы подобный конкурс проводиться не будет.
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