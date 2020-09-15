Почему футболист Тарасов не хочет платить алименты дочери?

Анастасия Костенко отсудила алименты у Дмитрия Тарасова, находясь с ним в браке! Почему супруга футболиста пошла на такой шаг? Сколько будет получать модель на содержание общих детей? И как сейчас складывается карьера спортсмена? Ответы на вопросы — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Тем временем уже больше года Дмитрий Тарасов судится с бывшей женой. Футболист пытается уменьшить сумму алиментов для дочери Ангелины от Оксаны Тарасовой. Сейчас ежемесячно он платит почти 400 тысяч рублей. Для спортсмена эта сумма оказалась неподъемной. Да и Оксана, по его мнению, тратит деньги не на ребенка, а на себя. С этим согласен адвокат атлета Умалат Сайгитов.

«Она получается паразитирует на алиментах своего медийного мужа вывшего. Рассчитайте эту ситуацию: 500 тысяч у него контракт, почти 400 тысяч, 385 с мелочью, он выплачивает алименты. Дом, машины какие-то, другие обязательства», — объяснил адвокат звезды.

Ситуацию вокруг алиментов Тарасова дочери прокомментировала телеведущая Ксения Бородина.

«Когда мужики не платят своим детям — это ужасно. Вот когда они много платят, а бабы все тратят на косметологов, а ребенок в рваных колготках ходит — это одна история. Когда ты, извини меня, на Мальдивах отдыхаешь в виллах по три миллиона, а ребенок твой даже семи тысяч не получает — это позорище», — считает Бородина.

Времена, когда Тарасов зарабатывал десятки миллионов рублей в год, играя за «Локомотив», давно прошли. С переходом спортсмена в казанский «Рубин» его доходы значительно сократились. Свет на ситуацию пролил адвокат Оксаны Тарасовой Сергей Жорин.

«Он уточнил свой иск и сказал, что больше 15 тысяч рублей платить не готов на содержание ребенка», — объяснил Жорин.

Подобное отношение к дочери взбудоражило российский шоу-бизнес. Своим мнением на эту тему поделилась певица Анита Цой.

«Я считаю, что неважно, какая жена. Ты же на ней однажды женился и ребенок ни в чем не виноват. И если нужно платить алименты, будьте добры, парни, платите, оставайтесь мужиками до последнего», — заявила артистка.

Тарасов надеялся, что ему удастся выиграть дело. Но суд вынес неожиданное решение: не только отказать Дмитрию в уменьшении алиментов, а напротив, увеличить их на сто тысяч рублей.

«У него есть заработки не только связанные с футболом, у него есть заработки связанные с рекламной деятельностью, в том числе в социальных сетях», — настоял Сергей Жорин, адвокат Костенко.

Оказалось, суд учел и доходы нынешней жены Тарасова. У Дмитрия и Анастасии Костенко один банковский счет. Подобные меры девушке не понравились, и она опубликовала гневный пост.

Анастасия перешла от слов к делу. Внезапно для всех она подала в суд на своего супруга и тоже потребовала алименты на их общих детей. Адвокаты видят в этом хитрый способ сохранения семейного бюджета. Дело в том, что теперь доходы Тарасова будут делиться на всех детей.

«Это было сделано лишь для одной цели, чтобы фиктивно изменить размер алиментов на первую дочь. Для всех очевидно и даже сторона Тарасова это никак не оспаривает, что данный иск Костенко, он является фикцией, не по-настоящему. В действительности Тарасов и Костенко проживают одной семьей, они не развозились, не разъезжались», — заверил юрист.

Еще в мае Тарасов перебрался в Казань, чтобы ежедневно тренироваться. Костенко тоже решилась на переезд. Анастасия активно ведет личный блог и зарабатывает на нем деньги. Она пробует себя и в других сферах. Недавно 26-летняя модель стала телеведущей.

Пока неизвестно, как долго звездная семья пробудет в Казани. Дмитрий поделился, что в ближайшие пару лет не хочет заканчивать спортивную карьеру. Эксперты считают, полузащитнику нужно проявить себя на поле, иначе «Рубин» может не продлить с ним контракт.

«„Рубин“ — это лебединая песня Тарасова по многим причинам. Все-таки ему 33 года и лучшие футбольные моменты в карьере, наверно, уже позади», — считает спортивный обозреватель Виктор Шпитальник.

Тарасов сейчас оправился после травмы и набирает форму. Осталось разобраться с алиментами. Дмитрий не теряет надежды уменьшить выплату. Футболист вновь подал в суд на бывшую жену.