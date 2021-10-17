Жена всегда под номером два: ТОП-4 маменькиных сынков по знаку зодиака

Маменькины сынки не пользуются уважением среди женщин. Если их партнер оказывается таковым, представительницам прекрасного пола приходится особенно нелегко. Мама для него — женщина номер один, а супруге остается либо принять этот факт, либо искать себе новую партию. 5-tv.ru перечислил четыре знака зодиака, представители которых, по мнению астрологов, больше других зависимы от матерей.

Телец

Мужчина-Телец не пытается поддерживать хорошие отношения жены и свекрови. Точку зрения последней он считывает истинной в последней инстанции и следит, чтобы супруга к ней прислуживалась. Если, по мнению мамы, невестка что-то делает не так по хозяйству, Телец не смолчит и жестко выскажет все благоверной в лицо.

Лев

Причина зависимости Льва от мамы — загадка для него самого. Рожденный под этим знаком мужчина ничего не может с собой поделать — он уверен, что родительница во всем права, и точка. Все попытки его избранницы доказать обратное обернуться против нее.

Стрелец

В отличие от первых двух экземпляров Стрелец поступает тактичнее. Он не говорит жене, чем та не устраивает его маму. Представитель этого знака сам притворяет ее советы в жизнь. Если супруга заметит подвох и спросит о происходящем, он увернется от ответа дабы не обострять отношения между двумя женщинами.

Козерог

Самым здравомыслящим маменькиным сыночком принято считать Козерога. Он, как и другие, любит маму и внемлет ее советам. Однако он берет в расчет и мнение любимой. Этот мужчина почти всегда занимает позицию родительницы, но по крайней мере способен выслушать и обдумать слова супруги.

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