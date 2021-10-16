Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 октября

Общий фон предстоящей недели скорее положительный. Он хорош для того, чтобы проговорить важные моменты в личных отношениях и, возможно, вывести их на новый уровень. Неделя в принципе хороша для переговоров.

Также в нас будет присутствовать оптимизм, стремление к новым вершинам, высокая работоспособность. Однако порой возможны и завышенные амбиции, и сильные вспышки агрессии.

Какой предстоящая неделя будет для каждого из знаков зодиака, 5-tv.ru рассказал астролог Сергей Седашев.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам предстоящая неделя обещает удачу в романтической сфере. Особое состояние мягкости, гармонии, красоты будет помогать вам наслаждаться жизнью и любоваться окружающими. Однако, как только дело доходит до разговоров — возможно взаимное непонимание, ошибки в речи, неправильно понятые слова.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам на предстоящей неделе будет сложно сонастроить чувства и речь, эмоции и мысли. То одно, то другое будет брать верх, а золотая середина будет ускользать. В остальном неделя для вас пройдет достаточно спокойно.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам на предстоящей неделе лучше всего направить свои усилия на умственную активность, переговоры, решение проблем и осмысление новых идей. Для романтической сферы неделя неблагоприятная — возможны неудовлетворенность, перепады настроения, конфликты в личной жизни.

Рак — гороскоп на неделю

Раки на предстоящей неделе могут быть подвержены мелким досадным неприятностям: опоздания, забывчивость, ошибки в переговорах и документах. Из-за этих ошибок все может идти не так как ожидалось, возможны сбои в планах и расписаниях.

Лев — гороскоп на неделю

Для Львов неделя очень благоприятна. Расцвет любви, радость жизни, наслаждения и удовольствия — все это составит незабываемый приятный фон недели. Также она хороша для переговоров, бесед с любимыми и просто прояснения всех волнующих моментов с помощью письменной и устной речи.

Дева — гороскоп на неделю

У Дев в личной жизни собираются тучи. Неудовлетворенность и раздражительность могут быть сильнее обычного. Возможны перепады настроения и даже капризность. А также желание обвинить во всем окружающих.

Весы — гороскоп на неделю

Для Весов продолжается интенсивный период. Много энергии, умственная активность и желание проявить себя будут толкать на поступки и важные решения. Вместе с тем в вас проявится особая мягкость, грация и красота, которые помогут сгладить многие ситуации.

Скорпион — гороскоп на неделю

У Скорпионов может быть довольно сильное желание изменить свою жизнь, избавиться от ненужного и надоевшего, начать все с чистого листа. Нежелательно рубить сплеча, однако тщательно взвесить и обдумать все подобные мысли стоит.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов неделя положительная. Расцвет любви, положительные эмоции, гармония в отношениях с окружающими — все будет украшать вашу жизнь на предстоящей неделе. Плюс к этому, вам будет легко общаться и находить с окружающими общий язык, общие интересы и почву для взаимовыгодного сотрудничества.

Козерог — гороскоп на неделю

Для Козерогов период сложный, но уровень напряжения уже идет на спад. На предстоящей неделе возможны досадные ошибки, недоразумения, оплошности. Избегайте подписания важных документов, закрепления серьезных договоренностей — так как будет сложно учесть все нюансы.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев неделя положительная. Она особенно хороша для личной сферы — вам будут легко удаваться знакомства, легкое, непринужденное, приятное общение и развитие романтических отношений. Неделя также хороша для умственной активности и интеллектуальной работы. Уделите внимание и этой сфере.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам предстоит непростая неделя в плане чувств. Возможны перепады настроения, конфликты с окружающими на почве неудовлетворенных эмоций. Могут даже приходить мысли, что не все сложилось в личной жизни, как хотелось. Помните, что это временно и этот период не такой продолжительный.

Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп на неделю с 18 по 24 октября для всех знаков зодиака. Провидец Игорь Вечерский рассказал, чего ожидать разным представителям астрологического круга в ближайшие дни.