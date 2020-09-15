Рак кишечника: как распознать опасное заболевание?

Ежегодно в мире регистрируется более полумиллиона случаев рака кишечника. В частности, около 40 тысяч — на территории России. При этом лишь немногие пациенты с данным заболеванием узнавали о нем на ранних стадиях. Еще меньше тех, кто обращал внимание на симптомы, предупреждающие его развитие.

Как уберечь себя от страшной болезни? Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал кандидат медицинских наук, хирург-онколог Михаил Мяснянкин.

По словам врача, у более чем 5% пациентов злокачественные образования кишечника возникают в результате наследования определенных синдромов. Среди них наиболее известны: синдром Линча*, семейный аденоматоз толстой кишки* и ассоциированный полипоз*.

Риск возникновения данной патологии повышается в случае, если у пациента наблюдаются воспалительные заболевания толстой кишки. В частности, неспецифический язвенный колит, болезнь Крона*. Отягчающими факторами служат курение, чрезмерное употребление алкоголя, ожирение, а также сахарный диабет.

«Первыми признаками грозного заболевания могут являться нарушения функций желудочно-кишечного тракта. Такие, как потеря аппетита, тошнота, рвота, диарея, запоры, анемия, снижение массы тела, общая слабость. Таким пациентам необходимо, в первую очередь, обратиться для выполнения колоноскопии и для консультации к врачу-онкологу», — подчеркнул Михаил Мяснянкин.

*Семейный аденоматоз толстой кишки — наследственный синдром, характеризующийся развитием большого количества полипов (Аденом — Прим.ред.) на слизистой оболочке толстой кишки. Их число варьируется от 100 до нескольких тысяч. С течением заболевания их рост прогрессирует, что приводит к неблагоприятным последствиям.

*Синдром Линча — наследственный рак толстой кишки без развития полипов. Высокий риск возникновения у людей в возрасте до 50 лет. В отличие от семейного аденоматозного полипоза, при данном синдроме чаще поражается проксимальный отдел органа.

*Ассоциированный полипоз — наследственное заболевание, передаваемое пациенту от обоих родителей. Характеризуется развитием большого количества аденом на стенках кишечника. Отличается от семейного аденоматоза степенью тяжести.

*Болезнь Крона — хроническое воспалительное заболевание кишечника. Прогрессируя, поражает преимущественно стенки подвздошной и толстой кишки. Симптомы: диарея, боли в животе.

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