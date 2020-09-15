«Эта девушка была не единственной»: экстрасенс об отношениях Королевой и Тарзана

История с пропавшими драгоценностями и деньгами в семье Наташи Королевой — последняя капля, переполнившая чашу терпения певицы. Об этом рассказала экстрасенс, таролог Марианна Абравитова.

Как писал 5-tv.ru, на прошлой неделе артистка обратилась в полицию с заявлением о краже ювелирных изделий на сумму в пять миллионов рублей и трех тысяч евро. По ее словам, хищение произошло в середине августа, когда она была в отпуске. Артистка уверяет, что за время ее отсутствия дома к мужу Сергею «Тарзану» Глушко приходили две малознакомые женщины. Этих дам она и подозревает в воровстве.

Вскоре после обращения звезды к правоохранителям в сети появились якобы доказательства измен Тарзана с некой 23-летней Анастасией, которая, по слухам, беременна от него. Девушка оказалось одной из тех, кого Королева обвинила в краже. Анастасия заявляет, что певица пытается ее оклеветать и разрушить ее отношения с Сергеем, для чего и придумала историю с драгоценностями.

«Конечно же, эта девушка была не единственной. Королева знала о многих романах мужа. Ей удавалось удерживать равновесие в семье. Если бы не она, этой семьи давно бы не было. Наталья убивала несколько зайцев. С одной стороны создавала видимость прекрасной семьи для мира, для людей, которые с интересом следят за жизнью селебрити. С другой стороны все сохранялось ради ребенка. Но у нее самой иллюзий насчет Тарзана не было», — заявила экстрасенс.

По словам Абравитовой, артистка понимает, что измены со стороны ее мужа были, есть и будут. В то же время она испытывает к нему чувства, как и он к ней. Супруги оказались в сложной ситуации, из которой возможны два выхода: примирение или развод. Последний вариант вероятен с учетом, что из дома Королевой «действительно что-то пропало», как говорит таролог.

«Не удивлюсь, если они останутся в браке, помирятся и будут жить дальше. Во всяком случае, перевес на этой стороне. Хотя, есть шанс, что они могут и со скандалом разбежаться, потому что ей все надоело. Тарзан сейчас далеко не на гребне успеха. И я вижу, что Наталью не устраивают деньги, которые Тарзан приносит в семью», — добавила Абравитова.

Ранее 5-tv.ru писал, что подруга мужа Королевой заявила о боязни за свою жизнь из-за обвинений со стороны певицы.