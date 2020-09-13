Королева могла обвинить любовницу Тарзана в краже, чтобы отвадить ее от супруга?
Некая 23-летняя Анастасия объявила, что беременна от шоумена, а его злобная жена попросту строит ей козни.
Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Скандал вокруг семьи Наташи Королевой и Сергея Глушко, больше известного как Тарзана, обрастает все новыми подробностями. В сети уже появились доказательства измен шоумена с некой 23-летней Анастасией, которая, по слухам, носит от него ребенка. Именно ее Королева ранее обвинила в воровстве драгоценностей на пять миллионов рублей. Чтобы защитить свою репутацию девушке пришлось обратиться к адвокату Вадиму Лялину, сообщает KP.RU.
Именно правозащитнику Анастасия поведала о своей беременности, а также заявила, что Наташа Королева придумала историю с ограблением. Таким образом она якобы хотела разрушить отношения мужа и любовницы.
Адвокат Лялил сообщил, что известная певица даже звонила сопернице с угрозами, а потом с ней связались представители УВД Арбат. Ее обвинили в краже и сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наташа Королева нашла подработку после кражи на пять миллионов рублей.
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