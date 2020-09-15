Обвиненная в краже ювелирных изделий певицы Наташи Королевой якобы после посещения ее дома 23-летняя Анастасия Шульженко решилась на официальное заявление.

«Я записываю данное видеообращение, потому что последние несколько дней в мой адрес от небезызвестной всем звездной пары поступают различного рода оскорбления и необоснованные обвинения. В наше время, чтобы незаконно обвинить человека достаточно просто иметь определенный административный ресурс в определенных инстанциях. Я не сомневаюсь, что у этой пары достаточно знакомых, друзей, связей, которыми они могут воспользоваться и достигнуть своих целей», — заявила девушка.

Анастасия подтвердила, что их с Сергеем Глушко связывали отношения на протяжении определенного количества времени и она подозревает, что у звездной пары хватит связей, чтобы засадить ее в тюрьму.

«Я никогда не афишировала наши отношения и никогда от него ничего не требовала в материальном плане. А сейчас со стороны его супруги… Я не знаю, чтобы напугать меня, чтобы я забыла всю эту историю, в сети появилась информация, что якобы я совершила преступное деяние по отношению к принадлежащему ей имуществу. На данный момент я просто боюсь за свою жизнь и за жизнь своих близких», — в слезах подчеркнула девушка.

Анастасия заверяет, что не имеет отношения к данном преступлению и боится, что из-за ревности ее могут привлечь к уголовной ответственности. Она переживает, что в отношении нее могут быть созданы «искусственные доказательства».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Наташа Королева по возвращению из отпуска обратилась в полицию с заявлением о краже ювелирных драгоценностей на сумму в пять миллионов рублей, а также трех тысяч евро. По ее словам, к Сергею Глушко приходили две малознакомые женщины, которых она и подозревает в краже.

В свою очередь супруг певицы отказался комментировать произошедшее, назвав это вмешательством в частную жизнь.