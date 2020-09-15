Путин распорядился поощрить военных, строивших медцентры в РФ

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Владимир Путин дал высокую оценку работы военных строителей, когда открывал два новых медицинских центра Минобороны.

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Фото, видео: РИА Новости / Михаил Климентьев; 5-tv.ru

Россия эффективно противостоит коронавирусу — высокую оценку Владимир Путин дал, когда открывал два новых медицинских центра Минобороны. И привел факты — Россия разработала первую вакцину от COVID-19, проводит больше всех тестов на выявление опасной инфекции — в расчете на 100 тысяч населения. У нас низкий уровень заболеваемости и еще ниже уровень смертности.

Каков вклад в это военных врачей и за что будут награждать военных строителей расскажет Роман Ишмухаметов.

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