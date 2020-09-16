Джонни Депп переиграл бывшую жену Эмбер Херд в суде

Просьба актера Джонни Деппа о переносе следующего судебного заседания в разбирательствах с экс-супругой Эмбер Херд была удовлетворена. Вместо 11 января 2021 года оно пройдет 3 мая 2021 года, что очень устраивает Деппа и грозит серьезными проблемами для Херд, пишет Deadline.com.

Депп просил отсрочку, чтобы не пропустить начало съемок в третьей части «Фантастических тварей». Он играет в фильме по мотивам вселенной Джоан Роулинг злодея Гриндевальда, и его отсутствие было бы критично для создания картины. Перенос заседания на весну даст ему возможность отснять все его сцены в Лондоне.

В то же время, это не устраивает Эмбер Херд. В феврале 2021 года должны были стартовать съемки фильма по мотивам комиксов DC «Аквамен-2». Она играет там одну из главных ролей, хотя многие хейтеры требуют заменить актрису. В итоге съемки перенесли на конец мая. Это значит, что любой новый перенос в суде приведет к наложению заседания на плотный график артистки. Если они не сможет быть на съемочной площадке, это точно грозит ей увольнением.

На это и рассчитывал Депп, когда подавал свою просьбу судье Уайт. Однако та заявила, что перенос состоится вовсе не из-за актерских амбиций звезд. Она сообщила, что пандемия коронавируса в США вынудила ее сдвинуть даты многих заседаний.

Instagram @johnnydepp

Актер все равно увидел в этом хороший признак и свидетельство поддержки фанатами. Он выложил у себя на странице в Instagram видео с благодарностью. На нем он сидит у себя в кабинете и от руки пишет им послание.

«Хочу еще раз поблагодарить всех вас за постоянную и верную поддержку в момент многих длинных и интересных эпизодов в моей жизни. Я здесь только благодаря вам. И я здесь только ради вас! Спасибо и люблю вас всех», — подписался Депп.

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