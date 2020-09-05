Как выглядит новая избранница Джонни Деппа? Она младше его на 24 года

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Анастасия Шадская
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Модель Софи Херманн сама проявила инициативу в отношениях с актером.

Как выглядит новая избранница Джонни Деппа? Она младше его на 24 года

Фото: www.globallookpress / Martyn Wheatley / Parsons Media

Актер Джонни Депп нашел себе новую девушку. Недавно его заметили среди гостей престижного СПА-курорта в Германии в компании модели и звезды реалити-шоу Софи Херманн, пишет Starhit.ru.

Джонни Деппу 57 лет, а Софи — 33 года, у них внушительная разница в возрасте. Она является дочерью бизнесмена Дитера Херманна и актрисы Уши Гласс, а прославилась в Великобритании после съемок в шоу «Золотая молодежь Челси». Этот реалити-сериал выходит с 2011 года и рассказывает об отпрысках самых богатых семей страны.

Instagram @xxsophiehermannxx

Софи познакомилась с Деппом, когда тот снимался в Лондоне. Немецкая модель проживает в столице Британии. Она сама подошла к нему и оставила ему свой номер телефона — видимо, тогда и завязались их отношения.

«Она оставила его между струнами гитары Деппа», — поделился анонимный источник, близкий к актеру.

Артист и музыкант сейчас переживает не лучший период в своей жизни. Продолжается «грязное» разбирательство между ним и его бывшей женой, актрисой Эмбер Херд. Экс-супруги взаимно обвиняют друг друга в домашнем насилии, изменах и вредных привычках.

После развода с Херд Депп встречался с разными молодыми барышнями. До Софи Херманн он завел роман с танцовщицей Полиной Глен русского происхождения. Девушка не выдержала пристального внимания папарацци и рассталась с ним, хотя сам Депп утверждал, что у них все серьезно.

Ранее 5-tv.ru писал о подробностях судебного разбирательства между Джонни Деппом и Эмбер Херд.

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