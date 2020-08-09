Снова папа: Джуд Лоу стал отцом в шестой раз

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Алиса Старжевская
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Для 33-летней супруги британского актера ребенок стал первенцем.

Снова папа: Джуд Лоу стал отцом в шестой раз

Фото: www.globallookpress.com / Andrew Parsons

Знаменитый британский актер Джуд Лоу стал отцом в шестой раз. О радостном событии в семье стало известно благодаря снимкам папарацци, которые запечатлели супругу актера — 33-летнюю Филиппу Коэн. На фото у женщины нет живота, хотя еще в июне она, по всем признакам, находилась на последнем месяце беременности, пишет Freenews.live.

Пока что имя и пол малыша остаются неизвестными: звездная пара никак не прокомментировала новость.

О том, что Филиппа Коэн ожидает ребенка стало известно в марте этого года. Супруга Лоу с округлившимся животом и ее муж попали в объектив фотокамер в момент прогулки по Лондону.

До этого 47-летний актер не раз признавался, что мечтает еще об одном ребенке. В одном из интервью Лоу заявил, что его старшие дети выросли, а ему так хочется снова понянчиться с малышом. К слову, для его нынешней жены их общий наследник стал первенцем.

Джуд Лоу и психолог Филиппа Коэн официально оформили отношения в апреле 2019 года. Для актера это второй брак: ранее он был женат на дизайнере Сэди Фрост. В этом союзе у Лоу родились трое детей. Кроме того, у него есть двое внебрачных детей от разных женщин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Джуд Лоу может сняться в новом фильме и Питере Пэне.

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