К чему приведет резкое повышение ставки акциза на сигареты — эксперт

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Поправки в Налоговый кодекс предложили внести в Минфине.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, 5-tv.ru

В России могут резко подорожать сигареты. Проект поправок в Налоговый кодекс о повышении ставки акциза на табачную продукцию подготовило Министерство финансов. Идею уже одобрила комиссия правительства по законопроектной деятельности. Слово за кабинетом министров.

Если решение примут, уже в следующем году акцизы на сигареты и табачную продукцию подорожают на 20 процентов, а не на четыре, как планировалось раньше. По словам экспертов, такое повышение ставки станет самым большим за всю историю табачной отрасли.

Эксперты отнеслись к идее Минфина настороженно.

«У нас вполне широко функционирует рынок контрабандных сигарет. Дальнейшее повышение будет компенсироваться нелегально ввозимыми сигаретами, например, через Казахстан», — заявил в интервью URA.RU экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин.

Он добавил, что бюджет повышение акциз на табачную продукцию не пополнит, так как данный налог не является бюджетообразующим. Кроме того эксперт предрек плановое повышение акцизов на бензин и, возможно, алкоголь.

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