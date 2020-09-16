Соглашение по Ближнему Востоку обернулось очередным обстрелом Израиля

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В совместном заявлении лидеры трех стран объявили, что этот шаг позволит и дальше двигаться к миру на Ближнем Востоке, однако палестинские радикалы с этим, похоже, категорически несогласны.

Фото, видео: www.globallookpress / Chris Kleponis; 5-tv.ru

Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты официально помирились с Израилем — соглашение подписали в Белом доме в присутствии президента США. В совместном заявлении лидеры государств объявили, что этот шаг позволит и дальше двигаться к миру на Ближнем Востоке.

Однако в тот момент, когда участники встречи подписывали договоренность, юг Израиля подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа. Так палестинские радикалы отметили достижение американо-израильской дипломатии.

Светлана Бобруенко о мире, который существует пока лишь на бумаге.

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