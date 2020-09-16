Фигуристка Евгения Медведева возвращается к Этери Тутберидзе
Двукратная чемпионка мира покинула группу тренера со скандалом после Олимпийских игр 2018 года.
Фото: www.globallookpress / Komsomolskaya Pravda
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева возвращается в группу тренера Этери Тутберидзе, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.
Спортсменка ушла от наставницы со скандалом после того, как дважды завоевала серебро в одиночном катании и командных состязаниях на Олимпиаде-2018. Впоследствии Евгения Медведева уехала в канадский Торонто и начала тренироваться под руководством Брайана Орсера. С новым наставником фигуристка выиграла бронзу на чемпионате мира.
За последние месяцы от Этери Тутберидзе ушли сразу три титулованные спортсменки: двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова вместе с тренером Сергеем Розановым, чемпионка РФ по младшему возрасту Вероника Жилина, а также чемпионка Европы и победительница финала Гран-при 2020 года Алена Косторная. Бывшей наставнице все предпочли команду фигуриста Плющенко.
Этери Тутберидзе никак не комментировала инциденты, ограничиваясь эмоциональными постами в Instagram.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что фигуристку Медведеву спросили о самом стыдном поступке и личных отношениях.
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