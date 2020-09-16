Историк Соколов и Ещенко планировали пожениться за месяц до убийства
Регистрация брака должна была состояться 3 октября, однако пара в ЗАГС не явилась.
Фото: СПБГУ
Защита историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, не оспаривает того, что доцент и его сожительница собирались пожениться в октябре 2019 года. Соответствующая справка из ЗАГСа была предоставлена на очередном судебном заседании 16 сентября.
Согласно документу, пара подала заявление о регистрации брака 10 июля 2019 года. Сама церемония должна была состояться 3 октября того же года во Дворце Бракосочетания № 1 на Английской набережной. Однако Соколов и Ещенко на бракосочетание не явились и новую дату не выбрали.
По словам историка, аспирантка хотела устроить торжество в честь свадьбы, поэтому регистрацию брака решили перенести на конец апреля 2020 года.
«Когда пришли перенести дату, нам сказали перенести нельзя, нужно оформить неявку и заново подать. Мы собирались прийти 12–13 ноября и подать заявление на новую дату», — сказал Соколов, чьи слова передает из зала суда корреспондент 5-tv.ru.
Громкое убийство в Петербурге произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По версии следствия, преподаватель СПБГУ Олег Соколов застрелил у себя в доме сожительницу Анастасию Ещенко, а 9 ноября решил избавиться от тела, предварительно расчленив его. Историка выловили из реки Мойки, когда он пытался избавиться от отрубленных женских рук. Их нашли в рюкзаке доцента. Голова аспирантки была позднее обнаружена в квартире историка.
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