Осужденного за мошенничество подозревают в убийстве и расчленении балерины Большого театра

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Светлана Александрова
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Ольга Демина бесследно исчезла шесть лет назад. И только сейчас следователями удалось установить более-менее ясную картину произошедшего.

Осужденного за мошенничество подозревают в убийстве и расчленении балерины Большого театра

Фото: ВКонтакте / Ольга Дёмина

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На днях за мошенничество с квартирами был осужден 37-летний выходец из Грузии Малхаз Джавоев. Суд приговорил его к пяти с половиной годам колонии. Однако отправлять по этапу мужчину, скорее всего, пока не будут — он является главным подозреваемым в деле об исчезновении балерины Большого театра Ольги Деминой, которое очень похоже на дело петербургского историка-расчленителя Олега Соколова. Только, в отличии от раскрытого по горячим следам убийства аспирантки Анастасии Ещенко, исчезновение Деминой расследуется уже шесть лет. И только сейчас, по информации сайта KP.RU, следователям удалось выйти на финишную прямую. Однако тело балерины так до сих пор и не найдено.

«Почему не могут найти останки, есть причина. Как мне сказали следователи, в деле появились новые сведения. Убийца убил ее, а затем расчленил труп, точно так же, как историк Соколов. А потом части трупа растворил в кислоте», — рассказала мать пропавшей Елена Демина.

По информации издания, следствие установило, что Малхаз Джавоев покупал серную кислоту на строительном рынке. Кроме того, он проговорился «не под протокол», что тело расчленили и растворили кислотой, а «останки кинули в бочку».

«Что имелось в виду под словом „бочка“? Скорее всего, колодец недалеко от одного озера. Сейчас там ведутся поисковые работы. Серная кислота не должна все растворить в ноль», — пояснил близкий к следствию источник.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, 25-летняя Ольга Демина пропала в августе 2014 года. Как тогда выяснили следователи, незадолго до этого в ее жизни появился. Мужчина, называвший себя «восточным принцем» и потомком древних курдов. Это и был Малхаз Джавоев. Он «промышлял» чем-то вроде организации эскорт-услуг. Чем-то подобным, видимо, занималась и Ольга, пока ее не начали шантажировать угрозами выложить интимные фотографии в интернет. Девушка даже заплатила злоумышленникам, но снимки все равно оказались на порносайте. Из-за этого балерина чуть не покончила с собой, но «принц» поддержал ее в тяжелый момент. А потом, по версии следствия, они вместе придумали, как лишить квартиры незадачливого поклонника Ольги. Деньги от продажи недвижимости планировали поделить поровну. Афера удалась, но свою часть Демина так и не увидела. А когда стала требовать, бесследно исчезла.

Задержать подозреваемого в убийстве Малхаза Джавоева удалось только в 2018 году — он скрывался за границей.

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